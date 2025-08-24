聽新聞
32：0代表什麼？ 藍營：數以萬計選民的憤怒 人民的審判
國民黨立委31席立委面臨兩波大罷免，全數保住席位，連同民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，以32:0「完封」。藍營國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，這樣子懸殊的結果，不是政黨的勝利，而是人民的審判，更是對執政黨的一記警鐘。
吳建志說，民進黨長期標榜「最會溝通」、「最會改革」，卻在執政過程中屢屢背棄承諾，從能源政策的缺電謊言、軍人加薪的跳票、財政分配的黑箱，到對外談判的失衡，處處顯示執政只剩下算計，沒有誠信，當社會的失望積累到極點，選民就用選票展現制衡的力量。
他表示，沒有民怨的土壤，再多的動員也無法造成32：0的全數翻轉，32:0背後代表數以萬計選民的憤怒，是對誠信的渴望和對正義的呼喊，也是人民對執政者最嚴厲的警告。「大罷免大失敗」顯示，當政府不再聽人民的聲音，人民就會起身奪回權力，這是民主的可貴之處，也是執政者最該反省的警鐘。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
