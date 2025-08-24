快訊

初聘教授／工程領域師資需求強 年輕教師成頂大首選

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

他網購筆電「去京東買最划算」！列超香5優點 被讚記憶體也是高檔貨

聽新聞
0:00 / 0:00

32：0代表什麼？ 藍營：數以萬計選民的憤怒 人民的審判

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
823第二波罷免與核三延役公投昨天投開票，工作人員逐一唱票、計票，第二波罷免案7比0不通過，公投案同意雖破400萬票，因未達門檻而不通過。記者潘俊宏／攝影
823第二波罷免與核三延役公投昨天投開票，工作人員逐一唱票、計票，第二波罷免案7比0不通過，公投案同意雖破400萬票，因未達門檻而不通過。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委31席立委面臨兩波大罷免，全數保住席位，連同民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，以32:0「完封」。藍營國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，這樣子懸殊的結果，不是政黨的勝利，而是人民的審判，更是對執政黨的一記警鐘。

吳建志說，民進黨長期標榜「最會溝通」、「最會改革」，卻在執政過程中屢屢背棄承諾，從能源政策的缺電謊言、軍人加薪的跳票、財政分配的黑箱，到對外談判的失衡，處處顯示執政只剩下算計，沒有誠信，當社會的失望積累到極點，選民就用選票展現制衡的力量。

他表示，沒有民怨的土壤，再多的動員也無法造成32：0的全數翻轉，32:0背後代表數以萬計選民的憤怒，是對誠信的渴望和對正義的呼喊，也是人民對執政者最嚴厲的警告。「大罷免大失敗」顯示，當政府不再聽人民的聲音，人民就會起身奪回權力，這是民主的可貴之處，也是執政者最該反省的警鐘。

罷免 憤怒 國民黨 高虹安 民進黨 能源政策

延伸閱讀

徐國勇接民進黨祕書長能止血？藍營酸：不如換掉錯誤執政

國民黨版「南方四賤客」炸裂！綠控影射賴清德 藍酸：此地無銀三百兩

關稅20+N%⋯藍營砲轟：台灣史上最失敗的談判團隊

「小令」遭爆賺紅錢提告 藍黨團嗆：翻車怪別人惱羞濫訴

相關新聞

嘆空轉8月大罷免大鬧劇 游淑慧用32字致民進黨賴清德

823大罷免七席國民黨立委全數不通過，加上先前726大罷免，國民黨議員游淑慧嘆，她用32字致民進黨與賴清德，「更大民主更...

32：0代表什麼？ 藍營：數以萬計選民的憤怒 人民的審判

國民黨立委31席立委面臨兩波大罷免，全數保住席位，連同民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，以32:0「完封」。藍營國民黨花蓮縣...

罷免不通過 江啟臣：沒有任何喜悅繼續為民服務

被提罷免案不通過，立法院副院長江啟臣昨晚謝票時說，他心中沒有任何喜悅，繼續上工為民服務；台中市第三選區資深立委楊瓊瓔也被...

立委罷免案0通過、核三公投一面倒 圖解開票關鍵數據

726首波大罷免以失敗告終，24位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案都未過關，加上823的罷免結果，兩波大罷免總計32比0...

823罷免、公投結果出爐 賴清德總統：啟動四項調整

823罷免公投結果出爐，七立委罷免案全否決、核三重啟公投結果雖不通過，但有高達434萬票同意重啟，外界解讀為對執政團隊的...

823民進黨沒輸？吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

823第二波罷免投票皆未通過。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，錯的事不會因為投票贏，就變對的！對的事也不會因為投票輸，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。