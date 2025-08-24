823民進黨沒輸？吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的
823第二波罷免投票皆未通過。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，錯的事不會因為投票贏，就變對的！對的事也不會因為投票輸，就變錯；針對核三延役公投434萬同意票但未達門檻，吳思瑤說，七成民意用不投票、不支持，來打臉民眾黨主席黃國昌。
吳思瑤指出，國民黨罷免是贏了，但不代表國民黨主席朱立倫有權開口要求賴清德總統公然干預司法，釋放偽造連署的國民黨工、釋放民眾黨前主席柯文哲，司法不是政治交換的工具，更不是政黨和解的籌碼。
吳思瑤說，核三延役公投結果，整體投票率29.5%，雖然總計434萬同意票大於151萬不同意票，不過同意票儘有21.7%得票率，未達25%通過門檻，黃國昌一人作秀，國庫11億元買單；七成民意用不投票、不支持來打臉黃國昌，反對詐騙公投。
吳思瑤表示，藍白兩黨黨主席超譯公投、罷免投票結果，還拿投票勝利來進行政治威脅、競相開價，民主被如此扭曲、誤用，是台灣莫大的悲哀。
民進黨屏東縣立委鍾佳濱表示，2021年核四重啟公投，屏東投票率達四成，此次僅有三成投票率，值得關注的是，投票率雖掉一成，但同意票卻多出1萬票。相較之下，不同意票卻少8萬票，投票結果是項重要警訊，不僅要自我反省檢討，更需進一步去尋求，努力找回支持者的熱情。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言