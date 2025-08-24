823民進黨沒輸？吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
823第二波罷免投票皆未通過。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，錯的事不會因為投票贏，就變對的！對的事也不會因為投票輸，就變錯；針對核三延役公投434萬同意票但未達門檻，吳思瑤說，七成民意用不投票、不支持，來打臉民眾黨主席黃國昌。

吳思瑤指出，國民黨罷免是贏了，但不代表國民黨主席朱立倫有權開口要求賴清德總統公然干預司法，釋放偽造連署的國民黨工、釋放民眾黨前主席柯文哲，司法不是政治交換的工具，更不是政黨和解的籌碼。

吳思瑤說，核三延役公投結果，整體投票率29.5%，雖然總計434萬同意票大於151萬不同意票，不過同意票儘有21.7%得票率，未達25%通過門檻，黃國昌一人作秀，國庫11億元買單；七成民意用不投票、不支持來打臉黃國昌，反對詐騙公投。

吳思瑤表示，藍白兩黨黨主席超譯公投、罷免投票結果，還拿投票勝利來進行政治威脅、競相開價，民主被如此扭曲、誤用，是台灣莫大的悲哀。

民進黨屏東縣立委鍾佳濱表示，2021年核四重啟公投，屏東投票率達四成，此次僅有三成投票率，值得關注的是，投票率雖掉一成，但同意票卻多出1萬票。相較之下，不同意票卻少8萬票，投票結果是項重要警訊，不僅要自我反省檢討，更需進一步去尋求，努力找回支持者的熱情。

