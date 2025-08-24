聽新聞
民進黨內未逼宮 但劍指柯建銘辭總召

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

罷免失敗，賴清德未辭民進黨主席，卓揆也留任，黨內逼宮氣氛並不強烈，但劍指發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，認為柯建銘應對大罷免失利負責，目前各派系有相當共識，柯建銘應辭去總召或至少退居幕後，黨內人士表示，「民進黨不能再被柯建銘綁架。」

民進黨人士指出，立法院新會期開議在即，柯建銘做為大罷免發起人，隨著大罷免失利，黨內不滿聲浪與日俱增，是否被高層要求撤換，是下一波觀察重點。

一位非新系民進黨立委表示，賴清德總統昨天預告執政團隊會做出調整，包括調整行政立法互動，賴清德會如何調整柯建銘過去一段時間以來過去強勢的角色，黨內高度關注；連新系綠委都直言，「總統怎麼不出面處理老柯」的耳語，已在綠委同僚間蔓延，這是比向賴清德本人逼宮，更強大且具體的壓力，相信執政高層勢必要有所回應。

民進黨跨派系共識認為，賴卓體制尚未到崩盤地步，局部調整行政院、黨中央人事，是現階段做為回應最新民意的方式，也確立二○二六年地方選戰仍由賴清德主導操盤，屆時若未再繳出成績單，恐怕就會是黨內壓力引爆點。

一位非賴系立委表示，基於兩大原因，現在並非劍指賴清德時機。首先，賴清德在最後關頭刻意與罷免又保持了距離，這讓賴在這回罷免戰中僅能算輕傷；再者，二○二六年縣市長提名在即，除少數舉辦公開初選縣市外，其他縣市是存在一定「協調空間」，賴在黨中央這回稱不上跛腳，仍大權在握，也讓派系不敢輕舉妄動。

