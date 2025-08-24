聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／選民對賴政府執政路線 投下不信任票

聯合報／ 本報記者周佑政
兩波大罷免都以全敗收場，賴清德總統昨晚舉行記者會表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。記者林伯東／攝影
兩波大罷免都以全敗收場，賴清德總統昨晚舉行記者會表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。記者林伯東／攝影

第二波大罷免大失敗，民意連續兩度否決撕裂台灣社會的無差別惡意大罷免，背後更重要的意涵，是對賴政府的「鬥爭式」的執政路線投下不信任票。賴清德總統執政敗象已是「在路上」，若無法及時深刻檢討，即將到來的二○二六選戰，恐吞下三連敗，對於賴總統爭取連任將有重大負面影響，這是執政黨的最大危機。

七二六與八二三大罷免，即使是由民間團體發動，但作為民進黨主席的賴清德拍板「與公民同行」，在首波大罷免大失敗後，賴清德依舊定調「繼續與公民同行」，綠營也傾全黨之力奧援甚至「介入」。

早在大罷免之初，在野黨及外界就疾呼執政黨，停止進行撕裂團結的「惡罷」，但民進黨忽視，如今民眾用手中選票，給了執政當局兩記重拳，表達內心的強烈不滿。選民除了對「選輸翻桌」的惡質政治文化表達憤怒，一定程度上，更是否決民進黨政府的「執政方式」。

面對大罷免失敗，賴清德並未辭去黨主席，而是以前秘書長林右昌下台、徐國勇接掌黨務，以及可以預期的「局部」內閣改組作為回應民意的方式；面對罷免二連敗，賴清德政治能量與威望受挫，黨內各派系即使暫時未「發難」、仍鞏固領導中心，但對於明年的縣市長選舉，早已是憂心忡忡。

此外，賴清德雖證實行政院長卓榮泰請辭，但他已希望卓留下承擔重責，然而，外界對於「賴卓體制」的不信任投票，賴清德同樣充耳不聞，也未對民意做出回應。

綠營內部的焦慮不難想見，畢竟民進黨原本就是「弱勢執政」，兩次大罷免，民意鮮明地反對民進黨執政路線，再加上台美對等關稅、晶片談判「前途未卜」。賴政府面對內外交迫的壓力，對內如果仍然採取「對抗到底」的方式，朝野僵局無解，府院施政推動自然仍將受阻，端不出實質政績，民進黨明年的選戰再敗也不意外。

一旦明年選舉失利，賴清德將可能面臨「跛鴨總統」的窘境，黨內的逼宮聲浪也勢必湧現。若是賴總統無法立刻調整領導風格、摒棄對抗思維、促進朝野和解，並且專注提出經濟與福利政策，要取得民意的青睞、爭取連任，恐怕成為奢談。

罷免 賴政府 賴清德

延伸閱讀

賴總統台南視察 爬梯子送飲料

大屋頂下／賴清德快快大覺醒 美國已成台灣深層政府

賴總統回應罷免拋「四大調整」 楊智伃：萊爾校長大廢話大迷路

賴總統拋行政立法互動調整 黃國昌狠酸：立院三讀法案被當無物

相關新聞

大罷免32:0完封 賴總統：調整施政順序、人事改組

昨天的大罷免選舉再度全數不通過，七位國民黨立委罷免案均獲得超過六成不同意票相挺。賴清德總統昨晚表示，這是人民意志的展現，...

823民進黨沒輸？吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

823第二波罷免投票皆未通過。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，錯的事不會因為投票贏，就變對的！對的事也不會因為投票輸，就...

新聞眼／選民對賴政府執政路線 投下不信任票

第二波大罷免大失敗，民意連續兩度否決撕裂台灣社會的無差別惡意大罷免，背後更重要的意涵，是對賴政府的「鬥爭式」的執政路線投...

民進黨內未逼宮 但劍指柯建銘辭總召

大罷免失敗，賴清德未辭民進黨主席，卓揆也留任，黨內逼宮氣氛並不強烈，但劍指發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，認為柯建銘...

藉罷免秀肌肉 江啟臣、楊瓊瓔拚2026台中市長戰？

大罷免落幕，台中6席立委罷免案全失敗，第三選區楊瓊瓔與第八選區江啟臣被視為角逐2026台中市長有力人選，昨天的投票結果引...

藍白聯手 榮耀之後仍待考驗

大罷免終於以卅二比○落幕。在這場挺罷與反罷的戰役中，不容諱言，國民黨和民眾黨延續在立法院「藍白合」的操作，是大罷免大失敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。