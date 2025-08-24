新聞眼／選民對賴政府執政路線 投下不信任票

第二波大罷免大失敗，民意連續兩度否決撕裂台灣社會的無差別惡意大罷免，背後更重要的意涵，是對賴政府的「鬥爭式」的執政路線投下不信任票。賴清德總統執政敗象已是「在路上」，若無法及時深刻檢討，即將到來的二○二六選戰，恐吞下三連敗，對於賴總統爭取連任將有重大負面影響，這是執政黨的最大危機。

七二六與八二三大罷免，即使是由民間團體發動，但作為民進黨主席的賴清德拍板「與公民同行」，在首波大罷免大失敗後，賴清德依舊定調「繼續與公民同行」，綠營也傾全黨之力奧援甚至「介入」。

早在大罷免之初，在野黨及外界就疾呼執政黨，停止進行撕裂團結的「惡罷」，但民進黨忽視，如今民眾用手中選票，給了執政當局兩記重拳，表達內心的強烈不滿。選民除了對「選輸翻桌」的惡質政治文化表達憤怒，一定程度上，更是否決民進黨政府的「執政方式」。

面對大罷免失敗，賴清德並未辭去黨主席，而是以前秘書長林右昌下台、徐國勇接掌黨務，以及可以預期的「局部」內閣改組作為回應民意的方式；面對罷免二連敗，賴清德政治能量與威望受挫，黨內各派系即使暫時未「發難」、仍鞏固領導中心，但對於明年的縣市長選舉，早已是憂心忡忡。

此外，賴清德雖證實行政院長卓榮泰請辭，但他已希望卓留下承擔重責，然而，外界對於「賴卓體制」的不信任投票，賴清德同樣充耳不聞，也未對民意做出回應。

綠營內部的焦慮不難想見，畢竟民進黨原本就是「弱勢執政」，兩次大罷免，民意鮮明地反對民進黨執政路線，再加上台美對等關稅、晶片談判「前途未卜」。賴政府面對內外交迫的壓力，對內如果仍然採取「對抗到底」的方式，朝野僵局無解，府院施政推動自然仍將受阻，端不出實質政績，民進黨明年的選戰再敗也不意外。

一旦明年選舉失利，賴清德將可能面臨「跛鴨總統」的窘境，黨內的逼宮聲浪也勢必湧現。若是賴總統無法立刻調整領導風格、摒棄對抗思維、促進朝野和解，並且專注提出經濟與福利政策，要取得民意的青睞、爭取連任，恐怕成為奢談。

商品推薦