藍白協力 守住游顥、林思銘

國民黨新竹縣立委林思銘、南投游顥、新北羅明才挺過罷免，藍白合作是反罷成功關鍵。中台灣國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒及馬文君四名老將，這次以「輾壓」姿態在罷免戰勝出，靠的是深厚的基層實力，罷免未能撼動根基，反而更鞏固基層動員力。

中台灣是藍營地方灘頭堡，二波罷免投票台中市六席、南投縣二席藍委成功守住，化解民進黨以大罷免重創藍營的戰略。政壇認為，台中、南投二名女力首長，透過藍白合作核心戰術，對抗一黨獨大的民進黨政府，外部助力則是引爆選民對執政黨的民怨，透過投票宣洩，不僅守住江山，更擴張支持度。

去年立委選舉，盧秀燕透過藍白合作，力促三名年輕藍委當選。這次大罷免的藍白合作，則是民眾黨主席黃國昌上任後，藍白合二點○首次實戰演練，為二○二六、二○二八藍白合作暖身。

七二六罷免戰役中，新竹市長、立委靠藍白合作守住江山；這次林思銘除有藍營傳統組織相助，也與民眾黨合作造勢、站路口拉票，邀黃國昌拍片「空戰」相挺，吃下大票倉竹北。林思銘昨表示，鄉親用選票表達對大惡罷強烈的不同意，也是對造謠、抹黑、抹紅行動的反感。

游顥去年才當選立委，一度被綠營指為大罷免的破蛋關鍵，讓他備感壓力。藍營除擴大組織動員，加上民眾黨主席黃國昌背書守下席次。開票後游顥與母親相擁而泣，他表示，這次選戰展現藍白合力量，合作模式可作為未來地方選舉策略範本。

新北市新店是藍營鐵票區，但羅明才不敢大意。地方認為，新店本是藍營票倉，罷團內部意見不合、綠營動員力道不足，都是罷免未通過的因素。「這場選舉沒有贏家，最大的苦主是人民。」羅明才說，壓力真的很大，瘦了四公斤。

中二立委顏寬恒昨在父親顏清標與家人陪同下，宣布罷免案不通過。顏寬恒指大罷免的失敗正是民眾對執政黨的不滿，呼籲總統停止內鬥。楊瓊瓔感謝鄉親支持，她將更嚴格監督政府；楊也對四萬三千多名投下同意票的選民說，她聽到民眾的不滿與鞭策，會化為未來的動力。

中八選區立委江啟臣表示，「終結大罷免」後社會應回歸和諧，呼籲執政黨應檢討，甚至考慮召開國是會議，團結國人，共同面對挑戰。南投縣第一選區立委馬文君呼籲罷免後應放下對立，執政黨要「大破大立」，把心思放在國事，回應民意，讓台灣往前走。

