聽新聞
0:00 / 0:00

藍白協力 守住游顥、林思銘

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
國民黨新竹縣立委林思銘（左）昨天順利通過罷免挑戰，林除有藍營傳統組織相助， 也獲民眾黨助攻催票。記者杜建重／攝影
國民黨新竹縣立委林思銘（左）昨天順利通過罷免挑戰，林除有藍營傳統組織相助， 也獲民眾黨助攻催票。記者杜建重／攝影

國民黨新竹縣立委林思銘、南投游顥、新北羅明才挺過罷免，藍白合作是反罷成功關鍵。中台灣國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒及馬文君四名老將，這次以「輾壓」姿態在罷免戰勝出，靠的是深厚的基層實力，罷免未能撼動根基，反而更鞏固基層動員力。

中台灣是藍營地方灘頭堡，二波罷免投票台中市六席、南投縣二席藍委成功守住，化解民進黨以大罷免重創藍營的戰略。政壇認為，台中、南投二名女力首長，透過藍白合作核心戰術，對抗一黨獨大的民進黨政府，外部助力則是引爆選民對執政黨的民怨，透過投票宣洩，不僅守住江山，更擴張支持度。

去年立委選舉，盧秀燕透過藍白合作，力促三名年輕藍委當選。這次大罷免的藍白合作，則是民眾黨主席黃國昌上任後，藍白合二點○首次實戰演練，為二○二六、二○二八藍白合作暖身。

七二六罷免戰役中，新竹市長、立委靠藍白合作守住江山；這次林思銘除有藍營傳統組織相助，也與民眾黨合作造勢、站路口拉票，邀黃國昌拍片「空戰」相挺，吃下大票倉竹北。林思銘昨表示，鄉親用選票表達對大惡罷強烈的不同意，也是對造謠、抹黑、抹紅行動的反感。

游顥去年才當選立委，一度被綠營指為大罷免的破蛋關鍵，讓他備感壓力。藍營除擴大組織動員，加上民眾黨主席黃國昌背書守下席次。開票後游顥與母親相擁而泣，他表示，這次選戰展現藍白合力量，合作模式可作為未來地方選舉策略範本。

新北市新店是藍營鐵票區，但羅明才不敢大意。地方認為，新店本是藍營票倉，罷團內部意見不合、綠營動員力道不足，都是罷免未通過的因素。「這場選舉沒有贏家，最大的苦主是人民。」羅明才說，壓力真的很大，瘦了四公斤。

中二立委顏寬恒昨在父親顏清標與家人陪同下，宣布罷免案不通過。顏寬恒指大罷免的失敗正是民眾對執政黨的不滿，呼籲總統停止內鬥。楊瓊瓔感謝鄉親支持，她將更嚴格監督政府；楊也對四萬三千多名投下同意票的選民說，她聽到民眾的不滿與鞭策，會化為未來的動力。

中八選區立委江啟臣表示，「終結大罷免」後社會應回歸和諧，呼籲執政黨應檢討，甚至考慮召開國是會議，團結國人，共同面對挑戰。南投縣第一選區立委馬文君呼籲罷免後應放下對立，執政黨要「大破大立」，把心思放在國事，回應民意，讓台灣往前走。

罷免 游顥 林思銘 國民黨 民眾黨

延伸閱讀

【即時短評】林思銘拿下近7成不同意票 挺進下屆縣長關鍵在這

罷免開票結果／竹二藍委罷免不通過 林思銘感謝藍白合作開出漂亮成績

罷免開票結果／成功守住罷免戰 游顥：感謝南投鄉親的守護

罷免開票結果／游顥感謝藍白團結守住席次 批賴清德走火入魔　

相關新聞

大罷免32:0完封 賴總統：調整施政順序、人事改組

昨天的大罷免選舉再度全數不通過，七位國民黨立委罷免案均獲得超過六成不同意票相挺。賴清德總統昨晚表示，這是人民意志的展現，...

823民進黨沒輸？吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

823第二波罷免投票皆未通過。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，錯的事不會因為投票贏，就變對的！對的事也不會因為投票輸，就...

新聞眼／選民對賴政府執政路線 投下不信任票

第二波大罷免大失敗，民意連續兩度否決撕裂台灣社會的無差別惡意大罷免，背後更重要的意涵，是對賴政府的「鬥爭式」的執政路線投...

民進黨內未逼宮 但劍指柯建銘辭總召

大罷免失敗，賴清德未辭民進黨主席，卓揆也留任，黨內逼宮氣氛並不強烈，但劍指發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，認為柯建銘...

藉罷免秀肌肉 江啟臣、楊瓊瓔拚2026台中市長戰？

大罷免落幕，台中6席立委罷免案全失敗，第三選區楊瓊瓔與第八選區江啟臣被視為角逐2026台中市長有力人選，昨天的投票結果引...

藍白聯手 榮耀之後仍待考驗

大罷免終於以卅二比○落幕。在這場挺罷與反罷的戰役中，不容諱言，國民黨和民眾黨延續在立法院「藍白合」的操作，是大罷免大失敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。