藍白聯手 榮耀之後仍待考驗

大罷免終於以卅二比○落幕。在這場挺罷與反罷的戰役中，不容諱言，國民黨和民眾黨延續在立法院「藍白合」的操作，是大罷免大失敗的關鍵之一。不過，接下來更要關注的是，「共同反罷」是藍白合作的起點，還是「最後的榮耀」？

談起藍白合作，會想起二○二四總統大選前夕的「侯柯配」，從不被看好、簽訂協議，再到協議被撕毀的戲劇化過程，此一過程也讓兩黨後來付出慘痛的代價。這代價雖然間接促成後來的「藍白合」，但在國會、甚至大罷免合作是一回事，選舉的合作又是另一回事。此時此刻，說藍白的緊密合作關係會延續到二○二六的九合一選舉，以及二○二八的總統、立委選舉，恐怕誰也不敢打包票。

首先必須承認的政治現實是，從目前台灣的政治版圖來看，無論國民黨或民眾黨，都很難單獨「抗綠」。藍白在立法院的合作，與其說是兩黨理念、政策立場類似，不如說是認清這樣的政治現實。對國民黨來說，若沒有白營合作，就只是「脆弱多數」；對民眾黨而言，則是「沒用的八席」。兩黨一旦結合，就可展現無窮威力，甚至可以扳倒民進黨。

但在立法院或大罷免，兩黨共同戰略可以是「扳倒民進黨」，但放在選舉上呢？比起議題合作有更多妥協空間，選舉是零和的、有你無我的競爭關係。如果兩黨要繼續合作，那顯然就有人要妥協、妥協就代表讓步；那麼誰得讓步？要讓多少？問題不小。

國民黨執政縣市雖多，但要讓出大縣市顯然不可能；到了總統選舉，讓出副手也存在變數。但民眾黨要生存甚至往執政之路邁進，又豈會以小縣市滿足？還必須考慮的變數是：大罷免後，國民黨主席改選在即，民眾黨也將迎來第二批「不分區立委」；重要人事的調整，勢必也會對藍白合作關係產生影響。

另外，過去採強硬立場的賴政府，面對大罷免大失敗，也可能改弦更張，藉由棍子和蘿蔔的兩手策略分化兩黨合作。這諸多變數，都讓藍白是否能維持合作關係，蒙上陰影。

政黨是理念的結合，政黨合作則是現實與利益的妥協。簡言之，藍白合作之路若要一路走下去，兩黨勢必得先釐清自己接下來的最重要戰略目標為何。一旦戰略目標確定且相合，彼此才有需索、讓步的空間；否則最後又在枝節上吵鬧不休，「反罷」恐怕就成了藍白合作的最後榮耀了。

