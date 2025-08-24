聽新聞
藍白聯手 榮耀之後仍待考驗

聯合報／ 本報記者李光儀
民眾黨助攻兩波反罷免奏效，確立藍白合成「抗綠」成功方程式；黨主席黃國昌（中）日前表態選新北市長，也有為黨內同志張啟楷（右）等人與藍營交換部分縣市長參選資格的意味。記者余承翰／攝影
罷免終於以卅二比○落幕。在這場挺罷與反罷的戰役中，不容諱言，國民黨民眾黨延續在立法院「藍白合」的操作，是大罷免大失敗的關鍵之一。不過，接下來更要關注的是，「共同反罷」是藍白合作的起點，還是「最後的榮耀」？

談起藍白合作，會想起二○二四總統大選前夕的「侯柯配」，從不被看好、簽訂協議，再到協議被撕毀的戲劇化過程，此一過程也讓兩黨後來付出慘痛的代價。這代價雖然間接促成後來的「藍白合」，但在國會、甚至大罷免合作是一回事，選舉的合作又是另一回事。此時此刻，說藍白的緊密合作關係會延續到二○二六的九合一選舉，以及二○二八的總統、立委選舉，恐怕誰也不敢打包票。

首先必須承認的政治現實是，從目前台灣的政治版圖來看，無論國民黨或民眾黨，都很難單獨「抗綠」。藍白在立法院的合作，與其說是兩黨理念、政策立場類似，不如說是認清這樣的政治現實。對國民黨來說，若沒有白營合作，就只是「脆弱多數」；對民眾黨而言，則是「沒用的八席」。兩黨一旦結合，就可展現無窮威力，甚至可以扳倒民進黨。

但在立法院或大罷免，兩黨共同戰略可以是「扳倒民進黨」，但放在選舉上呢？比起議題合作有更多妥協空間，選舉是零和的、有你無我的競爭關係。如果兩黨要繼續合作，那顯然就有人要妥協、妥協就代表讓步；那麼誰得讓步？要讓多少？問題不小。

國民黨執政縣市雖多，但要讓出大縣市顯然不可能；到了總統選舉，讓出副手也存在變數。但民眾黨要生存甚至往執政之路邁進，又豈會以小縣市滿足？還必須考慮的變數是：大罷免後，國民黨主席改選在即，民眾黨也將迎來第二批「不分區立委」；重要人事的調整，勢必也會對藍白合作關係產生影響。

另外，過去採強硬立場的賴政府，面對大罷免大失敗，也可能改弦更張，藉由棍子和蘿蔔的兩手策略分化兩黨合作。這諸多變數，都讓藍白是否能維持合作關係，蒙上陰影。

政黨是理念的結合，政黨合作則是現實與利益的妥協。簡言之，藍白合作之路若要一路走下去，兩黨勢必得先釐清自己接下來的最重要戰略目標為何。一旦戰略目標確定且相合，彼此才有需索、讓步的空間；否則最後又在枝節上吵鬧不休，「反罷」恐怕就成了藍白合作的最後榮耀了。

罷免 核三 公投 國民黨 民眾黨

相關新聞

大罷免32:0完封 賴總統：調整施政順序、人事改組

昨天的大罷免選舉再度全數不通過，七位國民黨立委罷免案均獲得超過六成不同意票相挺。賴清德總統昨晚表示，這是人民意志的展現，...

823民進黨沒輸？吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

823第二波罷免投票皆未通過。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，錯的事不會因為投票贏，就變對的！對的事也不會因為投票輸，就...

新聞眼／選民對賴政府執政路線 投下不信任票

第二波大罷免大失敗，民意連續兩度否決撕裂台灣社會的無差別惡意大罷免，背後更重要的意涵，是對賴政府的「鬥爭式」的執政路線投...

民進黨內未逼宮 但劍指柯建銘辭總召

大罷免失敗，賴清德未辭民進黨主席，卓揆也留任，黨內逼宮氣氛並不強烈，但劍指發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，認為柯建銘...

藉罷免秀肌肉 江啟臣、楊瓊瓔拚2026台中市長戰？

大罷免落幕，台中6席立委罷免案全失敗，第三選區楊瓊瓔與第八選區江啟臣被視為角逐2026台中市長有力人選，昨天的投票結果引...

