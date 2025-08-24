大罷免32:0完封 賴總統：調整施政順序、人事改組

昨天的大罷免選舉再度全數不通過，七位國民黨立委罷免案均獲得超過六成不同意票相挺。賴清德總統昨晚表示，這是人民意志的展現，對於結果必須尊重接受。賴總統說，對政府施政不足之處，執政團隊會深自檢討，也會做必要調整改變。

賴政府二連敗 重心放在四優先

七二六首波大罷免就以失敗告終，廿四位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案都未過關，加上昨天八二三的罷免結果，兩波大罷免總計卅二比○，賴政府遭遇二連敗，形同國人對賴政府投下不信任票。

昨天傍晚選舉結果出爐後，賴總統在總統府舉行的記者會上表示，執政團隊會做出四項調整，包括調整隊形，內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感；調整施政順序，把重心放在四個優先：包括經濟、民生、弱勢和青年優先，並且具體落實在各項預算中。

南投縣立委游顥（中）挺過罷免戰，南投縣長許淑華（左）強調，大罷免成為對賴清德總統的不信任投票。右為民眾黨立委麥玉珍。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席朱立倫指出，這次結果是人民對執政傲慢最響亮的警鐘；民眾黨主席黃國昌說，人民已受夠賴清德政府的倒行逆施與違法濫權。

朱立倫昨率一級主管在中央黨部發表談話，並向支持者與黨員鞠躬致謝。朱立倫說，七二六、八二三不是兩組冰冷的數字，而是台灣人民用最堅定的意志，共同寫下的民主新頁。

朱立倫籲賴政府停止製造對立

朱立倫呼籲，過去一年多，看見賴清德利用仇恨動員來鞏固權力，卻犧牲整個社會的信任與和諧，「執政者應該是人民的黏著劑，而不是社會的碎紙機。」他呼籲賴政府，停止一切製造對立的政治操作，全力投入災後重建、重振經濟等福國利民的要務。

黃國昌表示，昨晚罷免投票結果，其實在七月廿六日就已注定，當晚他誠懇呼籲賴清德，以台灣為念、以蒼生為念，懸崖勒馬。令人遺憾的是，這些誠懇勸告，賴清德並沒有聽進去，依舊選擇一意孤行，繼續撕裂台灣社會。昨晚，選民再度用選票否決民進黨發動的大惡罷。

新北市立委羅明才（左）罷免案不通過，他昨與新北市副市長劉和然（右）感謝支持者相挺。記者潘俊宏／攝影

黃國昌「已沒有本錢繼續內耗」

黃國昌說，台灣社會已禁不起民進黨一再撕裂，就任以來高度政治對抗下造成的傷口亟需修復；「我們已沒有本錢繼續內耗」，台灣需要真正團結國家的總統。

昨天七位國民黨立委罷免案全數未通過，除不同意票數均高於同意票數，同意罷免的票數也都未達到門檻，相較於七二六首波大罷免有七名立委的同意票數達到門檻，昨天的大罷免投票的結果更加偏向反對罷免的那一方。七二六與八二三共有卅一名立委挺過大罷免，加上高虹安罷免案未過，賴政府在大罷免投票中以○比卅二慘敗收場。

