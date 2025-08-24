7位藍委罷免案全否決 外媒：可能加深政治僵局

台灣7位國民黨立委罷免案今天全數不通過。外媒指出，選民再次拒絕民進黨翻轉立法院席次的努力，可能加深政治僵局，複雜化台灣推動大幅提升國防開支、抵抗北京日增壓力之舉。

美聯社報導，民進黨在去年國會大選未能過半，這次是執政黨於一個月內第2度嘗試重掌立法院，但計票結果顯示民進黨遭遇接連挫敗。

彭博（Bloomberg News）報導，在7月26日首波罷免案投票中，24名國民黨立委也全數挺過，執政的民進黨遭遇慘敗。

分析家將挫敗歸因於總統賴清德聚焦複雜的兩岸關係，而非更專注在民生議題上，以致選民出現投票倦怠。外界普遍預期到第2波罷免的結果，所有主要政黨這次都未大力動員支持者。

罷免案失敗恐會加深政治僵局，在野陣營可能將繼續挑戰賴總統的政策主張，關鍵焦點包括明年的政府預算、國防開支及大法官人事同意案。

路透社報導，賴總統今天晚間於總統府就投票結果發表談話說，行政院長卓榮泰在726罷免投票後，已經多次向他請辭，但他希望卓榮泰繼續堅守崗位、承擔重任。

賴總統指出，內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。

另外，今天同時舉行的核三重啟公投案，結果為未達通過門檻。

法新社報導，民進黨反對重啟核三廠，除非安全獲得保證，而且核廢料處理有解，主要在野黨國民黨支持重啟核三，其主張為了能源安全，核電有必要性。

公投結果出爐後，賴總統表示，對結果予以尊重，「而社會對於能源多元選擇的期待，我也充分理解」。

賴總統提到：「在核電議題交互辯證的數十年來，台灣社會最大的共識，就是『安全』…核能安全是科學問題，科學需要驗證的問題，不會在一場公投就徹底解決。」

台灣民意基金會本月稍早公布民調顯示，有66.4%民眾同意核三廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉。

不過有評論認為此公投是浪費時間，因為核三重啟取決於「主管機關」批准這項前提。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅說道：「不管是否通過，決定權都在政府手中，所以根本不會有任何區別。」

