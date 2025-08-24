823罷免、公投結果出爐 賴清德總統：啟動四項調整
823罷免公投結果出爐，七立委罷免案全否決、核三重啟公投結果雖不通過，但有高達434萬票同意重啟，外界解讀為對執政團隊的不信任投票。賴清德總統昨（23）日強調會做出「四項調整」，包括調整隊形，調整施政順序，調整行政、立法互動，以及調整國家財政體質。
根據中選會開票結果，包括羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥等七位立委罷免案均不通過；核三重啟公投結果為同意票434萬1,432張，不同意票151萬1,693張，投票率29.53％，同意票雖多於不同意票，但未達四分之一通過門檻的500萬票，公投結果為不通過。
包括726與823兩波大罷免，32位立委罷免案全都遭否決。外界把罷免失敗視為對執政團隊的不信任投票。賴總統昨晚因應投票結果發表談話時表示，行政院長卓榮泰在726罷免投票後已多次請辭，但此刻台美關稅談判尚未底定，颱風和豪雨災後的復原重建還在進行；同時，今年有追加預算、特別預算，也有明年度中央政府總預算都在立法院審議。因此希望卓榮泰續留崗位。
但為回應人民期待，執政團隊會做出「四項調整」，包括一，調整隊形，內閣將啟動必要人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感；二，調整施政順序，接下來會把重心放在「四個優先」：經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先，並且具體落實在各項特別預算及政府年度預算，來照顧人民生計、推動產業發展、強化經濟韌性，持續壯大國家。三，調整行政、立法互動，會堅定守護國家利益，但同時期盼朝野更多對話，不分黨派，共同守護台灣，推動福國利民政策；四，調整國家財政體質，國家財政穩定，才能保障世代永續。
