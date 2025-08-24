助兩立委挺過罷免 許淑華南投縣長連任路加分

南投823立委罷免案落幕，第一選區立委馬文君、第二選區立委游顥均成功守住席次。地方人士觀察，尤其游顥在縣長許淑華的本命區開出漂亮的不同意票，被視為對許淑華2026連任縣長的加分，藍營士氣明顯提升。

此次罷免案被游顥被罷團和綠營視為「破蛋」的突破口，但結果不如預期。地方解讀，罷免雖帶動投票熱度，卻未能翻轉藍營優勢，反而凸顯國民黨在南投的基層盤仍相對穩固。

許淑華近期在農損補助、長照服務、公共建設等施政領域持續曝光，搭配藍營在罷免防線的展現，地方普遍認為她連任之路更加順暢。

綠營下一步布局成焦點。民進黨內評估，前立委蔡培慧仍是主要人選，她在南投具知名度與選戰經驗，基層經營持續不斷。

另一方面，不分區立委羅美玲也浮上檯面。羅長期關注原民、社福與教育議題，丈夫吳棋祥曾任南投縣議長，在地人脈與組織實力雄厚，成為綠營潛在黑馬。

藍營人士指出，823罷免案可算是「準縣長選舉」演練，結果顯示藍營基本盤依舊占優勢。地方觀察則認為，若綠營推出蔡培慧，具知名度但仍將面臨艱苦選戰；若由羅美玲出馬，可以組織力彌補知名度不足，但想撼動藍營優勢仍不容易。

政壇人士認為，南投長期藍大於綠的格局短期難改，許淑華若無重大施政爭議，2026縣長選舉勝算偏高。不過，綠營如何在蔡培慧與羅美玲之間找到平衡，整合綠營勢力突破藍營，將是後續觀察重點。

