林思銘罷免過關 新竹縣長選戰局勢加溫
新竹縣第二選區國民黨立委林思銘昨天挺過罷免挑戰，不僅化解個人危機，也順勢卡位2026年縣長選戰，但藍營內部還有副縣長陳見賢、立委徐欣瑩等潛在人選，綠營可能人選則有曾參選新竹縣長的竹北市長鄭朝方，藍內戰、綠挑戰的局勢將逐步加溫。
林思銘在2024立委選舉雖勝出，僅獲得44.8%得票率未過半，與時代力量王婉諭、民進黨曾聖凱兩人票數相加相比，處於結構性劣勢，被視為罷免的突破口。不過新竹縣屬於泛藍選區，罷團連署收件並不輕鬆，二階連署補件才達標。
罷免方、反罷方彼此空陸戰衝刺，林思銘罷免案昨天開票結果同意票3萬3813票、不同意票7萬6239票，不同意票占近7成，力壓僅3成的同意票。林在竹北票倉、竹東本命區都各拿下約6成、7成的不同意票比例，成為穩固的票倉關鍵。
林思銘漂亮守住立委席次，地方觀察此戰也讓林思銘在藍營2026縣長人選布局取得先機。不過，藍營人士坦言，縣長人選仍待國民黨新任主席定案後才會正式出爐，已有3名潛在人選，包含副縣長陳見賢、立委徐欣瑩和挺過罷免戰的立委林思銘等，黨內角逐態勢逐漸明朗。
國民黨籍新竹縣長楊文科明年8年任期將屆滿、交棒，楊昨晚被問到縣市長選舉一事，表示相信新竹縣在國民黨主導之下，「我們還是看到光明」；林思銘則說，反罷成功後是否競選縣長，「不是我一個人能去做決定的」，未來他會不會去選縣長，還是要看整個未來、新竹縣民的需要。
