藉罷免秀肌肉 江啟臣、楊瓊瓔拚2026台中市長戰？
大罷免落幕，台中6席立委罷免案全失敗，第三選區楊瓊瓔與第八選區江啟臣被視為角逐2026台中市長有力人選，昨天的投票結果引發關注，2人皆開出漂亮成績單，宛如「秀肌肉」。地方政壇認為，江、楊氣勢旺盛，無論誰出線都有很高勝算，市長盧秀燕的意見非常關鍵。
台中3席藍委昨天罷免全數過關，第二選區顏寬恒同意5萬4396票、不同意9萬8809票，楊瓊瓔同意4萬3677票、不同意8萬3511票，江啟臣同意3萬3977票、不同意6萬9796票。3人的同意票均未到達門檻，江、楊更是把同意票壓到35%以下。
地方人士指出，江啟臣與楊瓊瓔都被點名是下屆台中市長的熱門人選，2人的罷免案進入三階有點出乎預料，尤其江的二階補件數達標率160%，楊瓊瓔的二階補件數是全國最高，更浮現罷免方「不夠了解地方」的危機；罷免結果不僅保住立院席次，更擊碎外界質疑，讓江楊2026之路更加堅定。
藍營人士認為，罷免結果雖不能完全反映選舉民意，懸殊的票數展現出強大地方動員能力，並未因「黨部被抄」等司法案件受到太大影響；另，這結果也意味著2人必有一爭，江啟臣對下屆市長寶座本就志在必得，楊瓊瓔也從未表態願意退讓。
藍營人士分析，江啟臣與楊瓊瓔是風格截然不同的政治人物，江曾任國民黨主席、現任立院副院長，較具全國知名度，楊則深耕選區，擔任過台中副市長，地方實力雄厚。若2人都不退讓，最壞的結果就是黨內初選，以當前團結的氣勢與盧秀燕的風格來看，更可能採取協調。
「如果要黨內協調，盧秀燕的意見至關重要。」藍營人士表示，盧此前輔選反罷免，曾2次稱江啟臣是「未來的台中市長」，被外界解讀為指定接班人，但實際情況更複雜；大罷免結束后，盧將表態是否選黨主席，恐怕要等到10月新任黨主席出爐，江楊協調才會進入深水區。
綠營方面，黨內人士指出，6月中常會確定台中採取徵召，加上大罷免期間，蔡其昌與何欣純對罷免活動明顯的溫差，基本上可認為何將代表綠營出戰；以目前情勢而言，無論誰出馬都是硬仗，民進黨該考慮的或許不是明年選舉，而是如何重振黨內低迷的氣勢。
