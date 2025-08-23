賴總統「感謝百萬人民站出來」 趙少康：幾百萬反罷的不是人民？
大罷免31：0完封，中廣前董事長趙少康批評，賴清德總統不但沒有對被霸凌數月的31位國民黨立委道歉，還說「我要特別感謝過去一年來，憂心國會紛擾可能衝擊國家發展，而站出來的百萬人民。」他呼籲賴總統不要裝睡。
趙少康質疑，在賴清德心裡，只有支持罷免的百萬人民是人民，需要感謝，反對大惡罷的幾百萬人民就不是人民？不需要肯定？
趙少康說，31：0的難堪比數，是對賴清德執政的不滿、施政的抗議。國事如麻，「選民選你當總統，是要你好好做事，解決問題，不是要你無事生非，當家鬧事。」
趙少康說，賴清德還記得母校台大的校訓嗎？「敦品 勵學 愛國 愛人」，做人要正派，不走旁門左道，愛國家，不搞分裂，愛人民，不搞對立。「邪不勝正」「公道自在人心」，他說，726、823，台灣人民的兩記重拳，如果還不能打醒賴清德，那只好祈禱上帝：「天佑台灣」了。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言