賴總統「感謝百萬人民站出來」 趙少康：幾百萬反罷的不是人民？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核三重啟公投在今天與7件國民黨籍立委罷免案一同舉行投票，台北市只有核三重啟公投，中廣前董事長趙少康前往投票。記者胡經周／攝影
罷免31：0完封，中廣前董事長趙少康批評，賴清德總統不但沒有對被霸凌數月的31位國民黨立委道歉，還說「我要特別感謝過去一年來，憂心國會紛擾可能衝擊國家發展，而站出來的百萬人民。」他呼籲賴總統不要裝睡。

趙少康質疑，在賴清德心裡，只有支持罷免的百萬人民是人民，需要感謝，反對大惡罷的幾百萬人民就不是人民？不需要肯定？

趙少康說，31：0的難堪比數，是對賴清德執政的不滿、施政的抗議。國事如麻，「選民選你當總統，是要你好好做事，解決問題，不是要你無事生非，當家鬧事。」

趙少康說，賴清德還記得母校台大的校訓嗎？「敦品 勵學 愛國 愛人」，做人要正派，不走旁門左道，愛國家，不搞分裂，愛人民，不搞對立。「邪不勝正」「公道自在人心」，他說，726、823，台灣人民的兩記重拳，如果還不能打醒賴清德，那只好祈禱上帝：「天佑台灣」了。

