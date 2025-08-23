罷免開票結果／張雅屏：藍白應訴求「停止政治羈押」朝野對話基礎

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
罷免以失敗告終，國民黨前副秘書長張雅屏示警，有志於國民黨主席者，應與民眾黨發起「還我司法清白，停止政治羈押」的社會訴求，作為朝野對話的基礎。因為下一個被政治辦案的對象，就會是這一批剛度過大惡罷的在野立委。

張雅屏指出，歷經年餘的罷免亂政，終於告一段落。執政黨主導的罷免在野黨區域立委全面失敗，呈現執政黨政治追殺在野黨毫無正當性。而核三公投，以通過門檻差距不到70萬的票數、以434萬餘票同意、以高達近3倍於不同意票，相對於2021年底的核四商轉公投，以380萬同意426萬不同意而失敗，「同樣是失敗，卻完全不同。」

張雅屏說，以罷免而言，726民進黨在藍營優勢區仍能取得40%得票率，但823公投，很明顯廢核議題已難成為民進黨的神主牌，賴清德也公開宣示不排除先進核能。這代表民進黨政府仍把持對台灣能源的主導性，將持續滿足美國對台灣數十年來的經濟成果的巧取豪奪。

張雅屏說，對在野黨而言，必須更要警惕民進黨未透過罷免取得國會主導權，後續是否會延續政治羈押等司法手段，造成立法院執政黨實質過半的可能。

國民黨主席將改選，張雅屏認為，有志於國民黨主席者，應與民眾黨發起「還我司法清白，停止政治羈押」社會訴求，作為朝野對話的基礎。若執政黨持續以不符合比例原則司法手段，政治羈押民眾黨前主席柯文哲與國民黨黨職人員與志工，朝野絕無信任基礎；因為下一個被政治辦案的對象，就會是這一批剛度過大惡罷的在野立委，等到發生，就來不及了。

