罷免公投都在空耗！YouTuber嘆「三黨都三輸」引共鳴：最開心的是它

聯合新聞網／ 綜合報導
今（23）日罷免案、重啟核三公投案投票結果，7名國民黨立委罷免案全數未過關、公投案的同意票高達434萬，但未達全國投票權人4分之1，也因此未通過。記者王燕華／攝影、示意圖
今（23）日罷免案、重啟核三公投案投票結果，7名國民黨立委罷免案全數未過關、公投案的同意票高達434萬，但未達全國投票權人4分之1，也因此未通過，讓YouTuber李文成感嘆「台灣無論什麼立場的人都在空耗」，三黨走向三輸局面，讓網友心有戚戚焉。

製作《故事方成式》的YouTuber李文成在社群平台Threads表示，思考這一場藍委罷免案及重啟核三公投案，孵出「轟轟烈烈大罷免加十幾億的公投結果，是台灣無論什麼立場的人都在空耗。」

他提到，藍、綠兩黨全力動員，「一邊造假連署、一邊最後無法說服25%選民」，導致兩邊都嘗到了「31：0被完封的感覺」。話鋒再轉到公投案，更認為公投案的主文寫得邏輯不通，讓台灣到底該不該重啟核電的問題仍然空懸，「藍綠白三黨忙了整整一年，落入三輸的局面。」表示這樣撕裂的台灣，「最開心的也唯有我們的敵國吧。」

他最後也呼籲，「不要只有贏才相信民主」，不要在網路上和極端人士筆戰，質疑自己的初衷。應改變戰術、思維、宣傳與方式。

該文引起不少共鳴，有人感嘆表示客觀事實是三輸，「看不清楚的人只覺得教訓了執政黨，事實是我們都輸了」、「民主與反共之路從來都不是輕鬆的路」，提到罷免若成為台灣民主的常態，可以讓選民再次審視當選人的所做所為，「就會愈來愈少人有『輸不起才發起罷免』、『讓人家作滿四年再換掉』的心態。」並期盼大家不要再搞對立。

也有人談到立委翁曉玲的「偽造連署刑罰加重」關鍵修法，「（讓）政黨長期用抄名冊作弊連署的事情，才真的被攤開在司法判決上。」

