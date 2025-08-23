聽新聞
0:00 / 0:00
罷免開票結果／罷免重挫綠營士氣 陳致中喊話賴總統「擴大內閣改組」
重啟核三公投及7位藍委罷免投票結果揭曉，再度重挫綠營士氣。前總統陳水扁之子、凱達格蘭基金會執行長陳致中提三建言，建議賴清德總統召開國是會議、朝野領袖高峰會及擴大內閣改組。
陳致中在臉書建議賴總統因應政局要提出三作為，第一、總統召開國是會議。第二、舉行朝野領袖高峰會。第三、擴大內閣改組，多啟用溝通型、實務型的幹才。
陳致中臉書發言後，有網友起鬨說要陳致中入閣，也有人認為，當年陳水扁上任時的局勢比賴清德還要艱難，賴總統應該要去向陳水扁請益。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言