罷免開票結果／罷免重挫綠營士氣 陳致中喊話賴總統「擴大內閣改組」

重啟核三公投及7位藍委罷免投票結果揭曉，再度重挫綠營士氣。前總統陳水扁之子、凱達格蘭基金會執行長陳致中提三建言，建議賴清德總統召開國是會議、朝野領袖高峰會及擴大內閣改組。

陳致中在臉書建議賴總統因應政局要提出三作為，第一、總統召開國是會議。第二、舉行朝野領袖高峰會。第三、擴大內閣改組，多啟用溝通型、實務型的幹才。

陳致中臉書發言後，有網友起鬨說要陳致中入閣，也有人認為，當年陳水扁上任時的局勢比賴清德還要艱難，賴總統應該要去向陳水扁請益。

針對今日投票結果，陳致中提出三點建議。圖／翻攝陳致中臉書

