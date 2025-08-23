快訊

立委罷免遭完封…賴總統盼卓揆堅守崗位 行政院：下周啟動人事改組

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

賴總統拋「四個調整」回應人民期待 李彥秀：不需華而不實的空談

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統晚上在總統府就罷免與「核三重啟」公投結果發表談話。總統表示，人民再度展現民主力量，結果都應尊重接受。記者林伯東／攝影
賴清德總統晚上在總統府就罷免與「核三重啟」公投結果發表談話。總統表示，人民再度展現民主力量，結果都應尊重接受。記者林伯東／攝影

針對今日罷免和「核三延役」公投結果，賴清德總統今晚親上火線，宣布進行「四個調整」。國民黨立委李彥秀說，朝野的和解要靠實際的行動，而不是華而不實的空談。

賴清德今晚表示，為回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，包括「調整隊形」、「調整施政順序」、「調整行政、立法互動」、「調整國家財政體質」。

針對賴清德說法，李彥秀表示，對於823大罷免的結果，賴清德依然以「民主的力量」、「意志的展現」以及「尊重接受」作為回應，顯然就是將726的談話複製貼上；並且將32比0的結果輕描淡寫為「人民期待朝野對話與和解的期待」，這當然是切割自保的作法，也是不得不然的選擇，不過這樣的解讀相信深綠獨派、罷免團體、在野陣營都絕對無法接受。

李彥秀說，面對個人與行政團隊民調的低迷，賴清德以「四個調整」作為回應，包含「行政隊形調整」、「優先順序調整」、「朝野對話調整」以及「財政穩定調整」，事實上這些都是在野黨過去1年3個月不斷地呼籲與期待。「堅持、固執、獨斷」就是台灣過去虛耗最根本的原因。最需要調整的就是賴清德總統的「固執性格」與「執政失序」，這才是民進黨政府最大的困境。朝野的和解，要靠實際的行動，而不是華而不實的空談。

李彥秀表示，讓人意外的是，面對「核三延役」公投的結果，賴清德雖然仍強調「兩個必要程序」，核安會依法訂定安全審查程序辦法，以及台電必須依該辦法進行自主安全檢查等作為回應。但是兩次提到台電要要將結果送交核安會，也要求核安會必須盡快訂出審查程序辦法。雖然最後「核三延役」公投沒有通過門檻，但是突破430萬票的「同意票」恐怕也讓民進黨嚇出一身冷汗，賴清德今天的談話，究竟是向主流民意低頭？還是預留未來核三命運的伏筆？有待觀察。

李彥秀總結，看完賴清德的記者會，最直接的感覺就是賴清德沒有過去的意氣風發，語氣與精神狀態顯得有些緩慢與低沉。期待賴清德總統與民進黨政府能儘速調整腳步，真誠的回應最新民意的期待，2350萬人在同一條船上，在國家的關鍵時刻，執政的失敗，影響的不僅是這一世代的生活，更可能是子子孫孫的未來。

罷免

延伸閱讀

「賴清德仍不承認是大罷免首謀」楊智伃：萊爾校長大廢話大迷路

賴清德拋行政立法互動調整 黃國昌：立院三讀法案被當無物 哪門子調整

賴總統稱柯文哲案「尊重司法獨立」 黃國昌怒喊「笑話」：毫不慚愧嗎？

影／罷免與公投結果出爐 賴清德：尊重結果、傾聽人民心聲

相關新聞

整理／藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡

726首波罷免25人全部安全下莊，首波罷免失利後，民進黨定調全黨和公民團體繼續奮戰823。藍綠白三方續拚823罷免，藍營成功複製726戰果再度7仙過海...

罷免公投都在空耗！YouTuber嘆「三黨都三輸」引共鳴：最開心的是它

今（23）日罷免案、重啟核三公投案投票結果，7名國民黨立委罷免案全數未過關、公投案的同意票高達434萬，但未達全國投票權人4分之1，也因此未通過，讓YouTuber李文成感嘆「台灣無論什麼立場的人都在空耗」，三黨走向三輸局面，讓網友心有戚戚焉。

賴總統「感謝百萬人民站出來」 趙少康：幾百萬反罷的不是人民？

大罷免31：0完封，中廣前董事長趙少康批評，賴清德總統不但沒有對被霸凌數月的31位國民黨立委道歉，還說「我要特別感謝過去...

罷免開票結果／張雅屏：藍白應訴求「停止政治羈押」朝野對話基礎

大罷免以失敗告終，國民黨前副秘書長張雅屏示警，有志於國民黨主席者，應與民眾黨發起「還我司法清白，停止政治羈押」的社會訴求...

罷免開票結果／罷免重挫綠營士氣 陳致中喊話賴總統「擴大內閣改組」

重啟核三公投及7位藍委罷免投票結果揭曉，再度重挫綠營士氣。前總統陳水扁之子、凱達格蘭基金會執行長陳致中提三建言，建議賴清...

賴總統拋「四個調整」回應人民期待 李彥秀：不需華而不實的空談

針對今日罷免和「核三延役」公投結果，賴清德總統今晚親上火線，宣布進行「四個調整」。國民黨立委李彥秀說，朝野的和解要靠實際...

