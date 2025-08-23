賴總統拋「四個調整」回應人民期待 李彥秀：不需華而不實的空談

針對今日罷免和「核三延役」公投結果，賴清德總統今晚親上火線，宣布進行「四個調整」。國民黨立委李彥秀說，朝野的和解要靠實際的行動，而不是華而不實的空談。

賴清德今晚表示，為回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，包括「調整隊形」、「調整施政順序」、「調整行政、立法互動」、「調整國家財政體質」。

針對賴清德說法，李彥秀表示，對於823大罷免的結果，賴清德依然以「民主的力量」、「意志的展現」以及「尊重接受」作為回應，顯然就是將726的談話複製貼上；並且將32比0的結果輕描淡寫為「人民期待朝野對話與和解的期待」，這當然是切割自保的作法，也是不得不然的選擇，不過這樣的解讀相信深綠獨派、罷免團體、在野陣營都絕對無法接受。

李彥秀說，面對個人與行政團隊民調的低迷，賴清德以「四個調整」作為回應，包含「行政隊形調整」、「優先順序調整」、「朝野對話調整」以及「財政穩定調整」，事實上這些都是在野黨過去1年3個月不斷地呼籲與期待。「堅持、固執、獨斷」就是台灣過去虛耗最根本的原因。最需要調整的就是賴清德總統的「固執性格」與「執政失序」，這才是民進黨政府最大的困境。朝野的和解，要靠實際的行動，而不是華而不實的空談。

李彥秀表示，讓人意外的是，面對「核三延役」公投的結果，賴清德雖然仍強調「兩個必要程序」，核安會依法訂定安全審查程序辦法，以及台電必須依該辦法進行自主安全檢查等作為回應。但是兩次提到台電要要將結果送交核安會，也要求核安會必須盡快訂出審查程序辦法。雖然最後「核三延役」公投沒有通過門檻，但是突破430萬票的「同意票」恐怕也讓民進黨嚇出一身冷汗，賴清德今天的談話，究竟是向主流民意低頭？還是預留未來核三命運的伏筆？有待觀察。

李彥秀總結，看完賴清德的記者會，最直接的感覺就是賴清德沒有過去的意氣風發，語氣與精神狀態顯得有些緩慢與低沉。期待賴清德總統與民進黨政府能儘速調整腳步，真誠的回應最新民意的期待，2350萬人在同一條船上，在國家的關鍵時刻，執政的失敗，影響的不僅是這一世代的生活，更可能是子子孫孫的未來。

