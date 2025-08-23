賴總統回應罷免拋「四大調整」 楊智伃：萊爾校長大廢話大迷路

大罷免大失敗，賴清德總統晚間回應罷免、公投結果，提出執政團隊將有「四大調整」。國民黨發言人楊智伃批評，很可惜，罷免失敗之後，賴總統仍沒有悔意、沒有道歉，依舊不願承認自己就是大罷免的首謀，「沒有悔意的萊爾校長，仍在毫無節制地飆車。」

對於國民黨主席朱立倫拋5項改革呼籲，喊話即刻釋放被政治收押的柯文哲主席及國民黨黨工。賴清德總統說，司法獨立性必須尊重，他希望朝野都能尊重司法判決、司法偵辦，「這時候對任何一個案件，政黨領袖有太多的著墨其實都沒有必要」。

楊智伃表示，賴總統今天的談話早在一年前就該開始，為什麼一定要浪費台灣人民整整一年的社會資源、時間，只為了「選輸翻桌」？

楊智伃說，面對朱立倫的鄭重呼籲，賴清德仍然一意孤行；面對朱立倫要求釋放柯文哲與國民黨黨工，賴清德依舊選擇當那個「不管怎樣都贏麻」的萊爾校長。更荒謬的是，賴清德口口聲聲說要「尊重司法獨立」，但民進黨黑手深深介入司法，已經連綠營立委都忍不住高喊「政治介入司法」，這還需要騙誰？

楊智伃說，沒有悔意的萊爾校長，仍在毫無節制地飆車，在野黨，只有一條路：繼續強力監督，堅定回應民意，「大罷免大失敗大終結，監督的道路繼續前進！」

商品推薦