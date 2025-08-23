聽新聞
影／「菩薩畏因 眾生畏果？」 許淑華批民進黨半年國事空轉
民進黨今年發動的三次立委罷免行動全數失敗，南投縣長許淑華指出，在野黨曾呼籲賴清德總統停止大罷免，賴總統則引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。許淑華批評，她希望民進黨能解釋過去半年來的起心動念是否真正用在國事，而非陷於政治操作。
許淑華表示，民進黨發起大罷免，導致過去半年台灣社會高度對立，國人承受相當的身心壓力，社會成本增加，甚至衍生仇恨。她認為，今年三次罷免案均未通過，反映國人希望民進黨政府能專注國事、回應民意。
對國民黨而言，許淑華認為，此次大罷免也帶來正面效應，促進黨內團結，並讓許多新任立委認識到，為國家與社會持續努力、加強對外說服力的重要性。
許淑華感嘆，這半年來台灣國事空轉。在野黨曾呼籲賴清德總統停止大罷免，以緩解社會對立，但賴總統以佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。她強調，從七月二十六日到八月二十三日兩次罷免案結果來看，國人已明確表達，希望民進黨專心國事、回應民意。
