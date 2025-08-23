罷免開票結果／江啟臣罷免不同意票率67.26% 台中三立委之冠

台中市三個選區立委罷免案投票，今晚結果揭曉都不通過，台中市三位立委面臨罷免挑戰，分別是江啟臣、顏寬恒與楊瓊瓔，江啟臣的「不同意罷免」得票率高達67.26%，是台中三位立委當中最高。

據中選會公布數據，江啟臣的選區共20萬8849名選舉人，投票人數10萬4924人，投票率50.24%。其中，不同意票高達 6萬9796張，遠多同意票的3萬3977張。數字反映出地方選民對江啟臣持續問政與建設成績的肯定，也展現出選民對於不必要的政治內耗的反感。

相較之下，顏寬恒的不同意票比率為64.49%，楊瓊瓔為65.66%，都略低於江啟臣的67.26%。投票結果再度印證，江啟臣長期深耕地方建設、積極監督中央政策的努力，已在山城鄉親心中留下深厚信任。

