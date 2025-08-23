罷免開票結果／7席藍委罷免案均不通過 中選會29日審議投票結果

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
投票示意圖。 歐新社
第11屆立法委員罷免案7案今投開票，中選會稍早表示，該7案罷免案投票結果均為否決，將依據新北市、台中市、新竹縣及南投縣選舉委員會等4個直轄市、縣選舉委員會開票統計結果，於29日舉行委員會議審查投票結果，並依法公告。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，立委罷免案投票結果，應由該會於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上者，均為否決。

中選會公告，第11屆立法委員罷免案7案投票結果如下：

一、新北市第11選舉區羅明才罷免案，投票人總數為29萬9652人，投票人數為14萬7959人，投票率49.38%，有效票為14萬6681票，其中同意罷免票數為4萬9990票，占34.08%；不同意罷免票數9萬6691票，占65.92%，無效票為1278票，投票結果為否決。

二、台中市第2選舉區顏寬恒罷免案，投票人總數30萬7742人，投票人數為15萬4912人，投票率50.34%，有效票為15萬3,205票，其中同意罷免票數為5萬4,396票，占35.51%；不同意罷免票數9萬8809票，占64.49%，無效票為1707票，投票結果為否決。

三、台中市第3選舉區楊瓊瓔罷免案，投票人總數為26萬599人，投票人數為12萬8563人，投票率49.33%，有效票為12萬7188票，其中同意罷免票數為4萬3677票，占34.34%；不同意罷免票數8萬3511票，占65.66%，無效票為1,375票，投票結果為否決。

四、台中市第8選舉區江啟臣罷免案，投票人總數為20萬8849人，投票人數為10萬4924人，投票率50.24%，有效票為10萬3773票，其中同意罷免票數為3萬3977票，占32.74%；不同意罷免票數6萬9796票，占67.26%，無效票為1151票，投票結果為否決。

五、新竹縣第2選舉區林思銘罷免案，投票人總數為23萬8499人，投票人數為11萬1335人，投票率46.68%，有效票為11萬52票，其中同意罷免票數為3萬3813票，占30.72%；不同意罷免票數7萬6239票，占69.28%，無效票為1283票，投票結果為否決。

六、南投縣第1選舉區馬文君罷免案，投票人總數為18萬4153人，投票人數為9萬686人，投票率49.24%，有效票為8萬9742票，其中同意罷免票數為2萬9914票，占33.33%；不同意罷免票數5萬9828票，占66.67%，無效票為944票，投票結果為否決。

七、南投縣第2選舉區游顥罷免案，投票人總數為19萬5068人，投票人數為9萬6436人，投票率49.44%，有效票為9萬5296票，其中同意罷免票數為3萬3853票，占35.52%；不同意罷免票數6萬1443票，占64.48%，無效票為1140票，投票結果為否決。

中選會進一步說明，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

南投縣長許淑華（左二）領軍帶領游顥（中）成功守住罷免戰，大罷免成為對賴清德總統的不信任投票。記者黃仲裕／攝影
南投縣長許淑華（左二）領軍帶領游顥（中）成功守住罷免戰，大罷免成為對賴清德總統的不信任投票。記者黃仲裕／攝影
新竹縣第二選區立委林思銘罷免案投票率為4成6，同意罷免票數為3萬3813、不同意罷免票數為7萬6239，林思銘致詞表示，感謝藍白合作，今天才能夠開出這麼漂亮的成績單。記者黃羿馨／攝影
新竹縣第二選區立委林思銘罷免案投票率為4成6，同意罷免票數為3萬3813、不同意罷免票數為7萬6239，林思銘致詞表示，感謝藍白合作，今天才能夠開出這麼漂亮的成績單。記者黃羿馨／攝影

大罷免完封綠營！朱立倫宣布交棒：懇請盧秀燕承擔黨主席重任

歷時一年多的大罷免紛爭終於落幕，國民黨31：0完封全數挺過。國民黨主席朱立倫今天正式宣布，這是他順利交棒、放心交棒的時刻...

朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

今（23）日罷免案結束開票，遭罷免的7名國民黨立委、加上726的24名藍委，全數以31：0完封挺過罷免。國民黨主席朱立倫今晚順勢宣布將卸黨主席一職，並期盼可以順利交棒給台中市長盧秀燕，引起不少支持者力挺，大讚朱立倫「華麗下台」，但也擔心可能掀起另一項隱憂。

7席藍委罷免案均不通過 中選會29日審議投票結果

第11屆立法委員罷免案7案今投開票，中選會稍早表示，該7案罷免案投票結果均為否決，將依據新北市、台中市、新竹縣及南投縣選...

賴總統稱柯文哲案「尊重司法獨立」 黃國昌怒喊「笑話」：毫不慚愧嗎？

國民黨主席朱立倫今晚喊話，即刻釋放被政治收押的民眾黨前主席柯文哲主席及國民黨黨工。賴清德總統回應，司法獨立性必須尊重，希...

核三延役公投未達門檻 黃國昌點「一關鍵條文」說明公投法修法方向

今日「核三延役」公投同意票高於不同意票約三倍，但未達法定門檻，故未通過。民眾黨主席黃國昌今晚率黨公職舉行記者會，宣布在立...

朱立倫喊話「釋放柯文哲」 賴總統：政策可對話「司法獨立性須尊重」

726、823兩波大罷免結果32：0，賴清德總統今晚親上火線舉行記者會。對於國民黨主席朱立倫喊話，即刻釋放被政治收押的民...

