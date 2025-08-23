罷免開票結果／7席藍委罷免案均不通過 中選會29日審議投票結果

第11屆立法委員罷免案7案今投開票，中選會稍早表示，該7案罷免案投票結果均為否決，將依據新北市、台中市、新竹縣及南投縣選舉委員會等4個直轄市、縣選舉委員會開票統計結果，於29日舉行委員會議審查投票結果，並依法公告。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，立委罷免案投票結果，應由該會於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上者，均為否決。

中選會公告，第11屆立法委員罷免案7案投票結果如下：

一、新北市第11選舉區羅明才罷免案，投票人總數為29萬9652人，投票人數為14萬7959人，投票率49.38%，有效票為14萬6681票，其中同意罷免票數為4萬9990票，占34.08%；不同意罷免票數9萬6691票，占65.92%，無效票為1278票，投票結果為否決。 二、台中市第2選舉區顏寬恒罷免案，投票人總數30萬7742人，投票人數為15萬4912人，投票率50.34%，有效票為15萬3,205票，其中同意罷免票數為5萬4,396票，占35.51%；不同意罷免票數9萬8809票，占64.49%，無效票為1707票，投票結果為否決。 三、台中市第3選舉區楊瓊瓔罷免案，投票人總數為26萬599人，投票人數為12萬8563人，投票率49.33%，有效票為12萬7188票，其中同意罷免票數為4萬3677票，占34.34%；不同意罷免票數8萬3511票，占65.66%，無效票為1,375票，投票結果為否決。 四、台中市第8選舉區江啟臣罷免案，投票人總數為20萬8849人，投票人數為10萬4924人，投票率50.24%，有效票為10萬3773票，其中同意罷免票數為3萬3977票，占32.74%；不同意罷免票數6萬9796票，占67.26%，無效票為1151票，投票結果為否決。 五、新竹縣第2選舉區林思銘罷免案，投票人總數為23萬8499人，投票人數為11萬1335人，投票率46.68%，有效票為11萬52票，其中同意罷免票數為3萬3813票，占30.72%；不同意罷免票數7萬6239票，占69.28%，無效票為1283票，投票結果為否決。 六、南投縣第1選舉區馬文君罷免案，投票人總數為18萬4153人，投票人數為9萬686人，投票率49.24%，有效票為8萬9742票，其中同意罷免票數為2萬9914票，占33.33%；不同意罷免票數5萬9828票，占66.67%，無效票為944票，投票結果為否決。 七、南投縣第2選舉區游顥罷免案，投票人總數為19萬5068人，投票人數為9萬6436人，投票率49.44%，有效票為9萬5296票，其中同意罷免票數為3萬3853票，占35.52%；不同意罷免票數6萬1443票，占64.48%，無效票為1140票，投票結果為否決。

中選會進一步說明，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。