快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

「盼賴清德正視罷免結果」 王惠美：請堅守台灣人民利益優先立場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天上午前往位在鹿港的投開票所投票。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美今天上午前往位在鹿港的投開票所投票。圖／縣府提供

開票直播

罷免今天開票結果，再度被否決，彰化縣長王惠美在結果揭曉後在個人臉書表示，希望賴清德總統能正視兩次罷免結果，請賴總統和執政團隊回到民生議題，堅守台灣人民利益優先立場，據理力爭，用智慧化解美國加徵關稅對台灣的衝擊。

王惠美在臉書中指出，今天人民再次用選票向執政黨表達最不滿的聲音，否決惡罷團體提出的罷免案，希望賴清德總統能夠正視「726」和「823」兩次罷免的結果，請賴總統和執政團隊回到民生議題，堅守台灣人民利益優先立場，據理力爭，用智慧化解美國加徵關稅對台灣的衝擊。

王惠美表示，彰化是農工大縣，美國加徵關稅已讓地方產業哀鴻遍野，如今又傳出政府有意讓步，全面開放包含農產品在內的商品零關稅進口，將對彰化造成毀滅性的衝擊，關稅議題很重要，人民如何安身立命更是執政者必須念之在茲的信條，請賴總統守護人民利益，才是用行動真正的愛台灣。

王惠美表示，雖然核三延役公投未通過門檻，但是投票結果，多數民意還是支持核三延役，中央要考量民意所趨，慎重思考核三延役的議題，考量各國核能發展現況及台灣產業民生需求，做出對台灣人民最有利的決定，才是人民之福。

今天重啟核三公投，王惠美也前往投票，公投結果揭曉，彰化縣投票率是26.96%，投票數是28萬1149票，其中同意票是22萬2117票占投票人數約8成，反對票是5萬6089票占約2成，26鄉鎮市都是壓倒性的同意遠高於不同意。

罷免 王惠美 投票率 賴清德

延伸閱讀

逾400萬同意票支持重啟核三 賴清德：不排除先進核能

罷免開票結果／宣布罷免案不過關 江啟臣籲賴清德召開國是會議

罷免開票結果／游顥感謝藍白團結守住席次 批賴清德走火入魔　

賴清德肯定台南市府災後復原工作 黃偉哲：慰助金已核撥8成

相關新聞

【即時短評】32比0到0比32 綠軍大潰敗 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

兩波大罷免大海嘯不是沒來，來了。不過不是朝賴清德總統兼黨主席、行政院長卓榮泰、立院黨團總召柯建銘「預報路線」方向撲去，而是朝自己而來，重創府院立院三巨頭...

罷免開票結果／被問對罷免看法？柯建銘現身竹縣黨部 低調回應「問鄭朝方」

今天是核三延役公投及第二波大罷免投票日，民進黨立院總召柯建銘突然現身新竹縣民進黨黨部，待了近一個小時左右，隨後不發一語離...

罷免開票結果／7席藍委罷免案均不通過 中選會29日審議投票結果

第11屆立法委員罷免案7案今投開票，中選會稍早表示，該7案罷免案投票結果均為否決，將依據新北市、台中市、新竹縣及南投縣選...

「盼賴清德正視罷免結果」 王惠美：請堅守台灣人民利益優先立場

罷免今天開票結果，再度被否決，彰化縣長王惠美在結果揭曉後在個人臉書表示，希望賴清德總統能正視兩次罷免結果，請賴總統和執政...

罷免開票結果／全數未通過 賴總統：盼朝野合作的聲音「我聽到了」

大罷免結果32：0，全數未通過，賴清德總統表示，這場罷免社會很清楚，是憂心國會紛擾可能衝擊國家發展，才有超過百萬人民挺身...

罷免開票結果／大新店藍鐵票區仍穩 八連霸羅明才靠陸戰挺過「面子之爭」

八連霸藍委羅明才面對從政30多年來首度罷免考驗，展現厚實基層實力，以壓倒性的9萬6691張不同意票，挺過罷免難關。地方分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。