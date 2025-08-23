「盼賴清德正視罷免結果」 王惠美：請堅守台灣人民利益優先立場

罷免今天開票結果，再度被否決，彰化縣長王惠美在結果揭曉後在個人臉書表示，希望賴清德總統能正視兩次罷免結果，請賴總統和執政團隊回到民生議題，堅守台灣人民利益優先立場，據理力爭，用智慧化解美國加徵關稅對台灣的衝擊。

王惠美在臉書中指出，今天人民再次用選票向執政黨表達最不滿的聲音，否決惡罷團體提出的罷免案，希望賴清德總統能夠正視「726」和「823」兩次罷免的結果，請賴總統和執政團隊回到民生議題，堅守台灣人民利益優先立場，據理力爭，用智慧化解美國加徵關稅對台灣的衝擊。

王惠美表示，彰化是農工大縣，美國加徵關稅已讓地方產業哀鴻遍野，如今又傳出政府有意讓步，全面開放包含農產品在內的商品零關稅進口，將對彰化造成毀滅性的衝擊，關稅議題很重要，人民如何安身立命更是執政者必須念之在茲的信條，請賴總統守護人民利益，才是用行動真正的愛台灣。

王惠美表示，雖然核三延役公投未通過門檻，但是投票結果，多數民意還是支持核三延役，中央要考量民意所趨，慎重思考核三延役的議題，考量各國核能發展現況及台灣產業民生需求，做出對台灣人民最有利的決定，才是人民之福。

今天重啟核三公投，王惠美也前往投票，公投結果揭曉，彰化縣投票率是26.96%，投票數是28萬1149票，其中同意票是22萬2117票占投票人數約8成，反對票是5萬6089票占約2成，26鄉鎮市都是壓倒性的同意遠高於不同意。