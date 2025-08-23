罷免開票結果／全數未通過 賴總統：盼朝野合作的聲音「我聽到了」

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統晚上因應今日投票結果發表談話。記者林伯東／攝影
罷免結果32：0，全數未通過，賴清德總統表示，這場罷免社會很清楚，是憂心國會紛擾可能衝擊國家發展，才有超過百萬人民挺身而出，透過一張張連署書所進行的公民運動，雖然未能通過，但值得肯定，這是真正落實主權在民；但不希望朝野對立，希望朝野對話、多團結合作的聲音，他也聽到了，這是投下反對罷免民眾的聲音。

賴總統指出，未來將會推動「四個調整」，包括調整施政隊形、調整施政優先順序、調整朝野對話，調整國家財政體質等。其中調整朝野對話具體措施包括，過去一年多來，立法院的朝野協商可以再加強、再發揮功能；行政院與立法院，過去兩院院長也有透過正常管道進行協商，這些都可以發揮效果。

關於明年度總預算案，賴總統表示，中央政府總預算非常重要，攸關國家發展，也攸關人民福祉。特別是當前台灣面臨國內外挑戰，都要用政策、預算，來落實解決問題，希望朝野若有不同看法，都應該透過協商，務必讓中央政府總預算通過審查，因為這攸關國家發展。

賴總統說，希望未來面臨個別問題，可以看這個問題用什麼方式來解決，政府一定會誠意面對。

兩波大罷免大海嘯不是沒來,來了。不過不是朝賴清德總統兼黨主席、行政院長卓榮泰、立院黨團總召柯建銘「預報路線」方向撲去,而是朝自己而來,重創府院立院三巨頭...

今天是核三延役公投及第二波大罷免投票日,民進黨立院總召柯建銘突然現身新竹縣民進黨黨部,待了近一個小時左右,隨後不發一語離...

台中市三個選區立委罷免案投票,今晚結果揭曉都不通過,台中市三位立委面臨罷免挑戰,分別是江啟臣、顏寬恒與楊瓊瓔,江啟臣的「...

第11屆立法委員罷免案7案今投開票,中選會稍早表示,該7案罷免案投票結果均為否決,將依據新北市、台中市、新竹縣及南投縣選...

罷免今天開票結果,再度被否決,彰化縣長王惠美在結果揭曉後在個人臉書表示,希望賴清德總統能正視兩次罷免結果,請賴總統和執政...

大罷免結果32：0,全數未通過,賴清德總統表示,這場罷免社會很清楚,是憂心國會紛擾可能衝擊國家發展,才有超過百萬人民挺身...

