罷免開票結果／羅明才獻唱感恩的心 盼大罷免在此劃下句點

國民黨新北市第11選區立委羅明才罷免案今天進行投開票，羅明才傍晚5點半左右就出來自行宣布罷免案不通過，同時感嘆從政30年第一次面對一個人的武林選舉投票，強調這場選舉沒有贏家，最大的苦主是人民，現場清唱一首「感恩的心」，感謝所有支持他與幫助他的人。

羅明才表示，這次選舉壓力很大，瘦了4公斤，還好國民黨立委面對開票結果，7比0完封罷團，希望這場「大罷免」最終在823戰役中光榮劃下句點，最後更獻唱「感恩的心」，形容自己是帶著一顆「感恩的心」來到這裡，特別感謝鄉親與在地議員的支持，羅明才緊接著唱「朋友」，感謝所有支持他與幫助他的人。

服務處現場來了不少支持的鄉親，包括新北市副市長劉和然、新北市議員黃心華及國民黨新北市黨部主委黃志雄也到場力挺，現場歡呼聲不斷。