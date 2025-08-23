罷免開票結果／大新店藍鐵票區仍穩 八連霸羅明才靠陸戰挺過「面子之爭」

八連霸藍委羅明才面對從政30多年來首度罷免考驗，展現厚實基層實力，以壓倒性的9萬6691張不同意票，挺過罷免難關。地方分析，罷團內部意見不合、綠營基層動員力道不足，都是同意罷免票無法進一步擴大的原因。

晚間近8時許，新北開票告一段落，羅明才罷免案不同意票4萬9990票，同意罷免票9萬6691票，投票率49.38%。不同意票比同意票多了4萬6701票。

羅明才是大新店選區八連霸立委，長期在地經營，面對罷團來勢洶洶，他不敢掉以輕心，成立後援會、選前之夜造勢等，都採高規格陣容，過程中韓國瑜、朱立倫、侯友宜、蔣萬安、盧秀燕等人都來應援，民眾黨主席黃國昌也站台催票，藍白攜手展現組織及空戰能量，以強大聲勢壓制罷團挑戰。

此次新店立委罷免案選舉人數29萬9652人，罷免同意票門檻是7萬4914票，且要同意大於不同意票，罷免才算通過。投票前，藍綠評估羅要挺過罷免考驗不難，而是面子之爭，要催出更多的不同意票，才算贏得漂亮，今晚開票結果顯示藍軍組織盤依舊穩固。

縱觀近年選舉數據，羅明才近年在大新店選區得票數持續維持高檔，2020與2024立委選舉得票都突破10萬票，展現藍營在新店的優勢。歷屆大選中，新店藍綠比大約維持在65比35，國民黨有一定優勢，此次罷免案未通過，再度印證藍營基本盤仍然強勁。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，黨內原本就對守住這一席充滿信心，最後能順利過關，證明動員策略發揮成效，基層展現高度凝聚力。他強調，這不僅是一場罷免防衛戰，更是一次凝聚支持力量、檢驗組織動員的重要過程。

民進黨新北市議員廖宜琨指出，新店向來是深藍選區，羅明才罷免案雖然未能通過，對民進黨在新北戰力無直接影響，其實從連署到投票過程已觀察到藍營票源出現鬆動，顯示民意正在轉變，深藍地區也不再鐵板一塊。他認為，這次罷免透過公民團體推動，讓更多民眾意識到羅長期缺乏作為，也進一步強化了社會對民代的監督力量。

罷免團體「拔羅波」發言人琪琪表示，羅明才罷免案能夠推進到第三階段，對新北第11選區的鄉親與志工而言已是非常大的成功。雖然最後結果未能通過難免遺憾，但「每一種投票結果都有意義」，全區民眾都經歷了一次自由民主的洗禮。