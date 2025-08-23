【即時短評】林思銘拿下近7成不同意票 挺進下屆縣長關鍵在這

823新竹縣第二選區立委林思銘成功守住席次，最終同意票3萬3813票、不同意票7萬6239票，不同意票占近7成。這場罷免戰役不僅讓林思銘化解政治危機，也使他在藍營2026縣長人選布局中取得先機。從結果來看，竹北科技選民及竹東地方基盤雙雙展現強力支持，分別以約6成、7成的不同意票比例，成為穩固的票倉關鍵。

回顧林思銘的處境，2024立委選舉他雖勝出，但僅獲得44.8%得票率，若與時代力量王婉諭及民進黨曾聖凱兩人票數相加，處於結構性劣勢，罷免門檻僅5.8萬同意票，讓他備感壓力。然而，對罷免團體而言，新竹縣屬泛藍選區，連署過程並不順利，直到二階補件才勉強達標。

真正扭轉局勢的是726罷免態勢，藍白合作守住先前的罷免挑戰，不僅激勵藍營士氣，也為林提供了可複製的戰術模式。此後，林迅速與民眾黨新竹公職接觸，展開聯合造勢、站路口活動，催化藍白支持者的投票意願。

尤其在竹北，過去被視為高自主性、難以掌握的都會型大樓票倉，這次不同意票達63%（同意票為20634票、不同意票為37027），顯示泛白選票明顯回流。竹東鎮更以73%不同意票（不同意票為26902，不同意票比例約73%），鞏固林思銘的地盤，讓他穩住罷免防線，不僅化解個人危機，也為2026年縣長選戰奠定基礎。

林思銘團隊同時採取「陸戰、空戰」雙線佈局：早晨向通勤族問候，晚間深入基層辦說明會；空戰則由黃國昌拍片聲援，形成輿論助力。相較之下，罷免方雖在726後獲民進黨全力介入、時力分頭進擊，但資源與後勤遠不及藍營，加上後期內部分歧、動員疲態，使罷免動能逐漸衰退。

值得注意是，此次罷免攻防也反映出新竹縣政治正在擺脫傳統藍綠對決。民眾黨雖為新興勢力，但在竹北等都會選區已有影響力，恐成2026選戰的關鍵變數。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析指出，此次大罷免迫使藍白在新竹縣不得不合作。過去因分裂，讓非民進黨勢力得以操作並收割選票，如今這些紅利已被吐回。杜聖聰也提醒，藍白在未來的選戰策略與佈局上，必須更為深思。