罷免開票結果／馬文君罷免未通過 罷團喊：不是結束而是開始

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投立委馬文君罷免案不通過，罷免團體「ALL罷馬」宣布志工團將成立「山城群策公共事務協會」，持續凝聚公民力量。圖／民眾提供

南投立委馬文君罷免案不通過，罷免團體「ALL罷馬」謝謝勇敢的同意罷免票，罷馬領銜人曾郁凱表示，大罷免展現的是公民對現狀的不滿，「這不是結束，而是開始」，並宣布罷免志工將成立「山城群策公共事務協會」，持續凝聚公民力量。

罷團「ALL罷馬」領銜人曾郁凱說，大罷免這段旅程展現的是公民對現狀的不滿，並且勇敢付諸行動，謝謝勇敢的同意罷免票，這次雖沒成功，但已寫下歷史新的一頁，不要因此失望，依舊期待南投改變，繼續努力生活，為孩子們守住希望。

曾郁凱也強調，「這不是結束，而是開始」，這場罷免雖未過關，但對南投的改變不會停止，他們承諾會更長久、更堅定地站在大家身邊，為延續這股力量，他們罷免志工共同成立了 「山城群策公共事務協會」（https://scea.oen.tw/）。

而該協會將深入關注南投縣的公共建設與資源分配，讓更多青年、家長、基層勞工能加入公共討論，在每一次選舉、每一個公共議題中，把公民的力量凝聚起來，強力監督馬文君的問政表現，為家鄉爭取未來，一起為孩子守護希望。

