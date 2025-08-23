罷免開票結果／「執政傲慢最響亮警鐘」 朱立倫提5大呼籲：釋放柯文哲

大罷免32：0完封，國民黨主席朱立倫今宣布盼順利交棒台中市長盧秀燕。朱立倫表示，今天的結果，是人民對執政傲慢最響亮的警鐘，同時提出五項迫切的改革呼籲；他說，這一年的空轉內耗，磨損的不只是時間，更是所有台灣人民對未來的信心，在撕裂的台灣裡，沒有人是真正的贏家。

朱立倫今晚率一級主管在中央黨部發表談話，並向支持者與黨員鞠躬致謝。朱立倫說，今天是屬於人民的日子。726、823，這不是兩組冰冷的數字，而是台灣人民用最堅定的意志，共同寫下的民主新頁。這不是一場政黨的勝利，而是人民的聲音戰勝了權力的傲慢。這份守護台灣民主的榮耀，屬於為這場戰役奮鬥過的每一位夥伴。

朱立倫說，當國民黨守住民主的底線，卻更深切地感受到國家的停滯與人民的焦慮。賴清德政府上任至今，時間一天天過去，但台灣的發展卻停滯不前。社會的對立，人民感受不到希望；產業生存的壓力，卻見不到未來的機會。

朱立倫說，這一年的空轉內耗，磨損的不只是時間，更是所有台灣人民對未來的信心。在撕裂的台灣裡，沒有人是真正的贏家。國民黨指出問題，更提出解方。因為在野黨的責任不只是監督，更是要為國家擘畫出路。在此，國民黨提出五項迫切的改革呼籲，這也是他們對人民的莊嚴承諾。

第一、 搶救經濟，保護民生，終結黑箱談判。朱立倫說，面對關稅戰與產業危機，立即提出紓困方案。還錢於民、還錢於地方，快速執行救援企業方案，讓人民、地方政府與企業手上都有應變的資源，並且終結黑箱談判，提供企業應變時間，才能搶救經濟，保護民生。

第二是重建能源安全韌性，確保台灣的生存與發展。朱立倫說，國家安全不能建立在口號之上，請執政者務實調整錯誤的能源政策，因為沒有穩定的電力，就沒有國家競爭力，政府必須確實執行立法院通過的核電延役案。

朱立倫說，第三是終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立。請執政者停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立；並立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲。

朱立倫說，正義不該有顏色，廉能不容被踐踏，這是對人民最基本的承諾，同時應該即刻釋放被政治收押的柯文哲主席及國民黨黨工，用公平，公正的審判取代押人取供，政治收押，重建司法的公平與正義。

第四是回歸權力分立，終結走向獨裁的憲政危機。朱立倫說，最新的民意已經再次確認，人民需要在野監督的力量。總統與行政院長必須尊重國會的多數民意，停止用各種造謠和抹黑來規避監督。內閣的重組，必須以全民利益為歸依，而非為鞏固賴清德個人，維護民進黨一黨之私。台灣必須回歸責任政治的憲法精神，讓國家結束空轉，重回正軌。

最後，朱立倫呼籲，終結社會撕裂對立，找回台灣最寶貴的團結。過去這一年多，看見賴淸德利用仇恨動員來鞏固權力，卻犧牲整個社會的信任與和諧。執政者應該是人民的黏著劑，而不是社會的碎紙機。賴清德政府應停止一切製造對立的政治操作，全力投入災後重建、重振經濟等福國利民的要務，用專業治理凝聚人心，讓台灣在面對內外挑戰時，能團結一致，共同前行。

朱立倫說，感謝所有國民黨、民眾黨、以及每一位期待改變的公民朋友，大家的信任與託付，給了國民黨監督政府最大的支持。這四年來，他與國民黨的青年團隊，穩扎穩打，戮力向前。在此，他與所有黨務主管深深一鞠躬，感謝所有黨員與台灣人民，給予他們服務的機會與莫大的勇氣。

朱立倫說，過去四年為了國家，為了黨，他們盡心盡力、全力付出，不計個人的榮辱，只求國民黨好，台灣好。他提出的五大呼籲，是希望中華民國更富強，台灣社會更穩定。為了接下來對政府更強力的監督與，更是為了即將到來的2026以及2028重返執政的挑戰。此刻，是他正式「順利交棒、放心交棒」的時刻。

朱立倫說，在此誠摯懇請盧秀燕市長接任下一屆國民黨主席，來承擔下一屆黨主席的重責大任。「秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨、此刻的台灣，最需要的力量。」他與這群優秀的青年團隊，在重返執政的路上絕對不會缺席。

朱立倫說，他們將在各自的崗位上，用不同的方式，匯集成一股更強大的監督力量，確保台灣走在正確的道路上。同時匯集社會更多的能量，支持盧秀燕領導的國民黨重返執政。今天的結果，是人民對執政傲慢最響亮的警鐘。台灣，絕不能再空轉，絕不能再撕裂。

他呼籲大家一起努力，讓陽光重新照進政府，讓信任重新回到社會，讓希望重新回到每一個人的心中。為下一代，守住希望；為我國家，守住方向。