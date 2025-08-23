罷免開票結果／竹二藍委罷免不通過 林思銘感謝藍白合作開出漂亮成績

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票結果出爐，新竹縣第二選區立委林思銘罷免案投票率為4成6，同意罷免票數為3萬3813、不同意罷免票數為7萬6239，林思銘致詞表示，感謝藍白合作，今天才能夠開出這麼漂亮的成績單。

林思銘致詞時表示，感謝新竹縣議會議長張鎮榮、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢運籌帷幄，也感謝民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安還有新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥等人一起藍白合作，今天才能夠開出這麼漂亮的成績單。

林思銘強調，未來他也會在立法院持續藍白合作路線，未來要加大監督制衡的力道，讓政府好好做事情，不要再胡搞、瞎搞、亂搞。這次投票結果也顯現了民心向背，期待政府趕快帶領我們走向正軌，政治惡鬥不是人民所願意的。

林思銘也向總統賴清德喊話，大家一定要團結一致，有什麼事大家好好坐下來談，而不是把我們視為雜質，這種「雜質說」是非常不當，尤其搞這個大罷免：「全台人民已經讓賴清德看到我們人民的意志了」。