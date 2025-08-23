罷免開票結果／大罷免不通過 馬文君喊話中央：別再甩鍋給在野

823罷免投票，南投第一選區立委馬文君今自行宣布罷免案不通過，她感謝鄉親支持，呼籲執政黨把心思放在國事上，盼內閣改組要大破大立，往正確的方向走，別再甩鍋給在野黨，也喊話罷團選後可以放下，一起努力共同努力讓台灣往前行。

馬文君面對罷免案，今展現深耕基層服務卅年的基層實力，下午4時各投開票所陸續開票後，不同意罷免就一路領先，票數幾乎以倍數輾壓同意罷免，馬文君於下午5時30分左右自行宣布罷免案不通過，並發表感言感謝鄉親及支持者相挺。

馬文君說，大罷免剛開始時，黨內就希望一席就不能少，如今立法院除了726的24席，今天的7席也再次完封，31席大團圓，期待接下來在立院內大家能更團結，因為台灣現在面臨更多困境，不管是面對國際、兩岸及國內本身等問題。

現在台灣面臨國際關稅、兩岸地緣政治及內政衝擊等困境，希望民進黨執政時不要用人唯親，而是方方面面都需要廣納民意及專業意見，目前內閣雖小改組，但恐還不夠符合大眾期待，希望賴政府要大破大立，往正確的方向走，讓台灣更好。

「台灣要好不是要衝突對立，更不是甩鍋給在野黨。」她呼籲民進黨應把心思多放在國事上，怎麼讓台灣向前行，而非往後退，執政黨必須要負起更多責任，負起對未來讓國家往前的衝勁，而非耗在這裡，大家也都應深思反省。

此外，罷免案不在乎票數多寡，在乎的是勞民傷財、勞師動眾，更造成太多太多的衝突對立，使得社會上有更多不信任和抹黑謠言，都不是民眾想要的；罷團在這一年多也做了很多事情，期待選後大家能放下，一起共同努力讓台灣往前行。