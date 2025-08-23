快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

罷免開票結果／大罷免不通過 馬文君喊話中央：別再甩鍋給在野

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立委馬文君（中）呼籲執政黨把心思放在國事上，盼內閣改組要大破大立，往正確的方向走，別再甩鍋給在野黨。記者賴香珊／攝影
立委馬文君（中）呼籲執政黨把心思放在國事上，盼內閣改組要大破大立，往正確的方向走，別再甩鍋給在野黨。記者賴香珊／攝影

開票直播

823罷免投票，南投第一選區立委馬文君今自行宣布罷免案不通過，她感謝鄉親支持，呼籲執政黨把心思放在國事上，盼內閣改組要大破大立，往正確的方向走，別再甩鍋給在野黨，也喊話罷團選後可以放下，一起努力共同努力讓台灣往前行。

馬文君面對罷免案，今展現深耕基層服務卅年的基層實力，下午4時各投開票所陸續開票後，不同意罷免就一路領先，票數幾乎以倍數輾壓同意罷免，馬文君於下午5時30分左右自行宣布罷免案不通過，並發表感言感謝鄉親及支持者相挺。

馬文君說，大罷免剛開始時，黨內就希望一席就不能少，如今立法院除了726的24席，今天的7席也再次完封，31席大團圓，期待接下來在立院內大家能更團結，因為台灣現在面臨更多困境，不管是面對國際、兩岸及國內本身等問題。

現在台灣面臨國際關稅、兩岸地緣政治及內政衝擊等困境，希望民進黨執政時不要用人唯親，而是方方面面都需要廣納民意及專業意見，目前內閣雖小改組，但恐還不夠符合大眾期待，希望賴政府要大破大立，往正確的方向走，讓台灣更好。

「台灣要好不是要衝突對立，更不是甩鍋給在野黨。」她呼籲民進黨應把心思多放在國事上，怎麼讓台灣向前行，而非往後退，執政黨必須要負起更多責任，負起對未來讓國家往前的衝勁，而非耗在這裡，大家也都應深思反省。

此外，罷免案不在乎票數多寡，在乎的是勞民傷財、勞師動眾，更造成太多太多的衝突對立，使得社會上有更多不信任和抹黑謠言，都不是民眾想要的；罷團在這一年多也做了很多事情，期待選後大家能放下，一起共同努力讓台灣往前行。

至於南投2席立委罷免均未通過，是否對縣長許淑華2026選戰有所助益，馬文君則說，不管選舉結果為何，南投都是團結的，而許縣長個人表現優異獲縣民認同，他們在中央與地方相輔相成，能有更多政策讓南投縣更好，這才是最重要的。

立委馬文君（中）呼籲執政黨把心思放在國事上，盼內閣改組要大破大立，往正確的方向走，別再甩鍋給在野黨。記者賴香珊／攝影
立委馬文君（中）呼籲執政黨把心思放在國事上，盼內閣改組要大破大立，往正確的方向走，別再甩鍋給在野黨。記者賴香珊／攝影
立委馬文君（左）宣布罷免案未通過後，南投縣救國團送上「堅若磐石」紅榜恭賀。記者賴香珊／攝影
立委馬文君（左）宣布罷免案未通過後，南投縣救國團送上「堅若磐石」紅榜恭賀。記者賴香珊／攝影
立委馬文君（中）呼籲執政黨把心思放在國事上，盼內閣改組要大破大立，往正確的方向走，別再甩鍋給在野黨。記者賴香珊／攝影
立委馬文君（中）呼籲執政黨把心思放在國事上，盼內閣改組要大破大立，往正確的方向走，別再甩鍋給在野黨。記者賴香珊／攝影
立委馬文君（左）宣布罷免案未通過後，南投縣救國團送上「堅若磐石」紅榜恭賀。記者賴香珊／攝影
立委馬文君（左）宣布罷免案未通過後，南投縣救國團送上「堅若磐石」紅榜恭賀。記者賴香珊／攝影

罷免 馬文君 南投縣 民進黨 許淑華

延伸閱讀

不斷更新／823罷免併公投開票看過來！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

【即時短評】馬文君、游顥守住南投 藍營放大罷免成中央不信任投票

罷免開票結果／不同意票一面倒輾壓 馬文君自行宣布「罷免不通過」

罷免即時開票／游顥罷免案不同意票數領先 許淑華強調「團結模式」延續明年選戰

相關新聞

不斷更新／823罷免併公投開票看過來！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

726首波罷免25人全部安全下莊，首波罷免失利後，民進黨定調全黨和公民團體繼續奮戰823。藍綠白三方續拚823罷免，藍營成功複製726戰果再度7仙過海...

直播／立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

七位立委罷免案及核三重啟公投今晚結果揭曉，目前仍在開票中。有別於7月26日首播大罷免結果出爐，賴清德總統透過臉書回應；針...

【即時短評】32比0到0比32 綠軍大潰敗 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

兩波大罷免大海嘯不是沒來，來了。不過不是朝賴清德總統兼黨主席、行政院長卓榮泰、立院黨團總召柯建銘「預報路線」方向撲去，而是朝自己而來，重創府院立院三巨頭...

罷免開票結果／被問對罷免看法？柯建銘現身竹縣黨部 低調回應「問鄭朝方」

今天是核三延役公投及第二波大罷免投票日，民進黨立院總召柯建銘突然現身新竹縣民進黨黨部，待了近一個小時左右，隨後不發一語離...

罷免開票結果／竹二藍委罷免不通過 林思銘感謝藍白合作開出漂亮成績

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票結果出爐，新竹縣第二選區立委林思銘罷免案投票率為4成6，同意罷免票數為3萬3813、...

罷免開票結果／大罷免不通過 馬文君喊話中央：別再甩鍋給在野

823罷免投票，南投第一選區立委馬文君今自行宣布罷免案不通過，她感謝鄉親支持，呼籲執政黨把心思放在國事上，盼內閣改組要大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。