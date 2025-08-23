罷免開票結果／游顥感謝藍白團結守住席次 批賴清德走火入魔　

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣第二選區立委游顥宣布罷免案未通過，與縣長許淑華、民眾黨立委麥玉珍手牽手互相打氣。記者黃仲裕／攝影
南投縣第二選區立委游顥罷免案未過關，他今晚在縣黨部向支持者鞠躬致謝，強調這段時間若非縣長許淑華、國民黨、台灣民眾黨及「小草們」的力挺，自己絕對無法撐過這場嚴峻挑戰。他並痛批總統賴清德「三度發動罷免，根本走火入魔」，強調「不能讓他在南投為非作歹」。

罷免期間，游顥為了反罷免奔走、又兼顧勘災，壓力過大導致血尿住院。昨晚，游媽媽特地到場為兒子加油，母子相擁而泣。游顥哽咽說：「這是最疼愛我的媽媽。」引來現場熱烈掌聲。

游顥特別感謝許淑華縣長一路為南投打下基礎，不論擔任議員、立委或縣長，皆為地方帶來實際建設。他表示，自己在國會爭取建設與經費，都是與許縣長互相配合，未來將持續扮演中央與地方的橋樑，不僅要為南投爭取更多資源，也要加強監督，守護家鄉。

他指出，這次選戰展現藍白合力量，在野黨團與「小草」團結一致，無論在政策監督或福利法案推動上，大家都並肩作戰。未來，他將持續與同僚麥玉珍委員、黨團總召合作，替南投與全國鄉親爭取更多福祉。

「這場罷免，最終我們守住席次，不只是個人的勝利，更是南投鄉親的共同決定。」游顥說，這也證明許淑華縣長的施政在民間獲得高度肯定，他強調會與縣府攜手合作，「不僅守護游顥，更是守護南投。」

游顥順利通過罷免案考驗，和母親相擁而泣。記者江良誠／攝影
