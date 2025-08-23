罷免開票結果／罷免案不通過 江啟臣感謝天上的父親給他力量

立法院副院長江啟臣罷免案不通過，江啟臣今晚謝票時表示，這次大罷免，很感謝他團隊、妻子的協助和付出，也感謝他天上的父親給他力量，感謝台中市長盧秀燕，二次幫台中市6名藍營立委助選，幫忙過程比她自己選市長還辛苦。

江啟臣表示，他沒辦法準備很多時間因應這場大罷免，他身兼副院長需接待外賓，很多地方拜票需要他團隊，謝謝他們的辛苦讓自己度過難關，他感謝各民代協助，也感謝他在天上父親，這段時間他遇父喪，過程煎熬，父親給他力量和希望，可順利過關，他也感謝妻子，這段時間幫跑行程，孩子也沒放暑假，全家都很辛苦，但明天一樣繼續上工。