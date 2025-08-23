快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

罷免開票結果／傳有望接立院副院長 羅明才笑答：做了美夢盼成真

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立委羅明才談到傳聞有望接任立院副院長，笑答「做了個美夢，希望美夢成真」。記者張策／攝影
新北市立委羅明才談到傳聞有望接任立院副院長，笑答「做了個美夢，希望美夢成真」。記者張策／攝影

新北市立委羅明才罷免案落幕後受訪，對於外界盛傳他有望接任立法院副院長一事，他笑稱「我做了一個美夢」，希望這個夢想有機會實現，並表示「如果現在還正值壯年，就應該多做一點事」。

羅明才坦言，過去這段罷免期間承受巨大壓力，但仍維持沉穩態度。他強調，身為政治人物就應勇於承擔與付出，「如果還有能力，當然希望多為民眾做事。」

談及第二波罷免結果藍營「7：0完封」民進黨，羅明才表示，這正是人民最新的民意展現，也是一記明確的警訊。他說「不管是阿彌陀佛還是老百姓的心聲，都在呼籲執政黨趕快回歸經濟主軸，好好拼經濟、照顧人民。」

他強調，台灣只有一個，不分朝野都應為人民著想，「我們選擇放下對柯建銘的不滿、放下所有仇恨與不理性的指責，一起好好為台灣做一點事。」強調團結合作才是當前最重要的方向。

