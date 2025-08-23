快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

罷免開票結果／大罷免不通過 江啟臣籲賴總統和執政黨開國是會議

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣罷免案不通過，他今晚到服務處感謝大家。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣罷免案不通過，他今晚到服務處感謝大家。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣罷免案不通過，他謝票時表示，823結果很清楚是終結大罷免，讓國家和民主政治回歸正軌，社會回歸和諧，人民互相尊重包容，726和823人民心意沒有改變，台灣民主繼續向前走，他說賴總統和執政黨該考慮開國是會議，在大罷免失敗後徹底檢討，如何團結國人。

江啟臣謝票時表示，民國47年前的823守住了台灣，今年823我們守住了民主，他感謝支持者給他力量和鼓勵，他相信民主和台灣人民的智慧，這次大罷免過程已經造成社會分裂，823結果清楚是終結大罷免，讓國家和民主政治回歸正軌，社會回歸和諧，人民互相尊重包容。

他說726和823的投票，人民心意沒有改變，台灣民主要繼續向前走，很高興台灣人民做出決定，明天以後希望社會和諧，人民安居樂業，政府手中權利服務國民和百姓，不是拿來鬥爭異己，再次傳達民意給執政者。

他說人民想要的是顧民生，拚經濟，不是選舉，賴總統和執政黨是該考慮開國是會議，在大罷免失敗後徹底檢討，如何團結國人，執政黨和在野黨讓民主回歸正軌，此時要談治國。

江啟臣表示，核三公投案人民表達對政策看法，公投沒過不是人民對政策沒有意見，以前公投政策案沒獲得執政黨回應，造成人民認為公投過了也沒什麼用，公投沒過，不代表人民對政策沒意見，執政者該好好重視民意並回應。

他說這次大罷免過程造成太多社會對立，人民撕裂，浪費太多時間和資源，選舉和投票所花的錢，可以做很多事，這都是百姓納稅錢，一次大罷免的錢可以用在很多地方。

立法院副院長江啟臣罷免案不通過，他今晚到服務處感謝大家。記者游振昇／攝影
