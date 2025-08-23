快訊

罷免開票結果／守住台中「選舉火藥庫」 顏清標心疼兒子「四年選4次」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
開票直播

台中市第二選區素有「選舉火藥庫」之稱，中二藍委顏寬恒剛宣布罷免案不通過。顏寬恒父親、中二前立委顏清標心疼兒子「四年來一年選一次」，今語重心長表示，中二選區一年選一次，罷免到此為止，全世界沒人在用罷免，盼立委選舉能夠四年選一次。

台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），是藍綠「超級搖擺區」；顏家在海線經營超過一甲子，顏清標自無黨籍起家，從里長、議員、省議員到連任四屆立委，直到2013年因案解職，才由長子顏寬恒補選接棒。

顏寬恒踏入政壇，就遭遇民進黨「全黨打一人」的境況，民進黨當年為了打顏家，陳水扁、呂秀蓮、蘇貞昌、蔡英文、謝長廷等全黨政高層大咖輪流進駐選區，被稱為「五大綠天王打一人」現任交通部長陳世凱狙擊，最後僅以0.9%的差距險勝。

此後，顏寬恒的選舉幾乎次次「驚心動魄」：2016年再次勝陳世凱；2020年，基進黨陳柏惟勝選，中止顏家立委20年連霸；2021年罷免陳柏惟成功；2021年補選敗給民進黨林靜儀；2024年立委選舉捲土重來，以超過11萬票、近10%的差距復仇成功，這次遭遇大罷免，再以4萬多票的差距安全過關。

根據中選會的資料顯示，台中市第二選區（中二）2024年立委選舉，選舉人數30萬2779人，25%是7萬5695票。

根據顏寬恒團隊截至今天下午5時30分開票結果，不同意罷免票9萬8700票，領先同意票5萬4474票，差距超過4萬票，開票結果依中選會為準。

顏寬恒在下午5時15分，由其父顏清標、其妹台中市副議長顏莉敏、國民黨台中市議會黨團書記長李中等人陪同下，自行宣布，顏寬恒罷免案不通過。

顏清標說，中二選區一年選一次，到此為止，全世界沒人在用罷免，選輸四年一次，顏寬恒也不是沒失敗過，顏寬恒失敗過2次，也是在鄉親的鼓勵下，勇敢站出來，這次不同意罷免票領先同意票逾4萬票，是中二選區民眾看不下去，外縣市也來聲援，所以這是大家鼓勵，感謝關心顏寬恒的全國民眾。

顏清標指出，這段時間，因其父顏懷在七月中旬過世，忙於喪事，其父生前最關心就是顏寬恒，所以能再次挺過大罷免，感謝所有關心顏寬恒的民眾；也盼罷免到此為止，立委選舉四年選一次。

