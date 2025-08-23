罷免開票結果／劉和然力挺羅明才 籲中央回歸民生、盡速撥款新北建設

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市副市長劉和然（中）今出席羅明才開票之夜，呼籲中央政府停止政治鬥爭，回歸民生關懷。記者張策／攝影
羅明才罷免案開票之夜，新北市副市長劉和然現身新店服務處力挺羅明才，除肯定其長年在地深耕，也藉此呼籲中央政府停止政治鬥爭，回歸民生關懷。他強調，人民要的是安定生活而非政爭紛擾，「我們最重要的主角，是國人與市民朋友。」

劉和然表示，自大半年以來，社會氛圍紛亂，不僅秩序與民心受到衝擊，連民主精神也被扭曲，他原期盼7月26日五位藍營立委反罷免成功後，能讓執政黨有所省思，沒想到仍見「罷免政治繼續上演」。他直言：「該收手了，民意再次展現，不容忽視。」

劉和然指出，地方推動市政所需的計畫與預算，常仰賴立委協助爭取、協商、說明，「我們的立委不是只在中央質詢，而是要帶著市府計畫，一起為人民向中央爭取資源。」他特別感謝新北六位立委長期的支持與努力，並以羅明才為例指出，其長年擔任財委會委員，協助新北取得不少建設與法案進展。

他提到，目前新北市正籌編115年度預算，其中關鍵的一筆「財劃法」374億元，應儘速撥付至地方，而非「再以其他名目東扣西減」，他批評中央先前就以平均地權基金名義，扣掉30.44億元補助，造成地方建設與福利大打折扣，「這些都是人民的納稅錢，不是中央政府的私房錢。」

對於罷免案結果，劉和然表示無論結果為何，羅明才在此過程中仍持續協助地方推動建設，承受壓力同時也未忘基層服務。他也強調：「市民朋友用選票再次表達立場，政府應當聽見這份聲音。」

他最後呼籲賴清德總統與中央政府，應放下政治操作，回歸民生與國政本務。「關稅問題、國際變局、經濟民生，才是人民最關心的事，該收手的時候，就應收手。」

