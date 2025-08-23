罷免開票結果／「罷免失敗不代表完全失敗」 中三罷團強調正視公民聲音

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中第三選區罷團強調，罷免失敗不是完全失敗，他們讓國民黨正視公民的聲音。圖／中三罷團提供
台中第三選區罷團強調，罷免失敗不是完全失敗，他們讓國民黨正視公民的聲音。圖／中三罷團提供

罷免落幕，國民黨遭罷藍委全部過關，台中第三選區立委楊瓊瓔不同意票超過8萬票，力壓同意票4萬票。中三罷團表示，罷免失敗不代表完全失敗，這一年來突破舒適圈、讓更多人了解國會的重要性，更讓國民黨從嘲笑到正視公民聲音。

中三罷團發表聲明，原本就是以吊車尾驚險達標，靠著各方支援與鄉親的勇氣才挺進三階；這一年來學會了各種法律知識，了解國會規定與議事規則，集合不同工作、背景與年齡層的陌生人，成為一個公民團體，研究罷免需要怎麼樣的準備。

罷團說，他們突破自己的舒適圈，放下娛樂、犧牲休息時間，走出家門站上街頭，和更多有不同理念的人對話，也讓更多人了解到國會有多重要，更發現身邊原來有許多理念相同的人，自己並不是孤立無援，才衝過一關又一關，讓罷免案成案。

罷團強調，他們成功讓國民黨從嘲笑到正視公民的聲音，讓許久沒有在乎選民的楊瓊瓔回防選區，讓藍委為了毀憲亂政、傷害台灣、破壞民主民生付出代價，須要費盡心思、用權力與金錢對付市井小民；罷團是一群政治素人，沒有社運經驗與明星光環，溫柔堅定、勇敢前行。

罷團表示，會繼續關心彼此、關心台灣，今天不是結束，他們還是會繼續監督、繼續前進。

