不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

罷免開票結果／罷免羅明才失利 蘇巧慧：公民團體在新店民主史寫下一頁

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧為罷團「拔羅波團隊」打氣。記者葉德正／攝影
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧為罷團「拔羅波團隊」打氣。記者葉德正／攝影

開票直播

罷免與公投今天落幕，立委羅明才宣布罷免失敗。一路陪伴罷團的民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧稍早到罷團總部致意表示，能在藍白長期優勢區一路走到現在非常不簡單，拔羅波團隊已在新店的民主史頁寫下一頁，未來還會繼續一起前進，守護摯愛的國家。

蘇巧慧說，看到拔羅波團隊在726後，仍願意繼續走在這條道路上，真的非常不簡單，尤其大家都是帶著笑容和希望在走，民主種子就是這樣種下去，一點一滴澆灌上來，大家努力的成果絕對不會白費。

蘇巧慧說，726之後藍白委員們在國會表現已經正常許多，只要公民力量不潰散，相信台灣國會恢復正常還是有希望的，民進黨團在國會也會繼續努力。

蘇巧慧說，公民團體對抗的是一路抄名冊的國民黨，在二階拿下31比0是一步一腳印扎實的成績，未來我們還會繼續一起前進，也希望全台灣相信國會要有秩序的朋友，可以繼續一起努力，守護我們摯愛的國家。

