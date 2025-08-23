罷免開票結果／挺過大罷免 林思銘喊話：政府不要再胡搞瞎搞亂搞

快訊

攝影中心／ 記者杜建重／新竹即時報導
國民黨新竹縣立委林思銘（中）順利通過罷免挑戰後，林思銘在縣黨部與新竹縣長楊文科（右二）等人高喊加油口號。記者杜建重／攝影
今天是7名現任立委遭罷免及核三延役公投案投票日。國民黨新竹縣立委林思銘順利通過挑戰，不同意票大於同意票。林思銘也在開票告一段落後發表談話表示，他呼籲賴總統要尊重民意，民主國家是人民在作主，不是民進黨作主，希望賴政府不要再胡搞亂搞瞎搞。

林思銘說，自己被折騰了一個多月，非常感謝大家支持，讓他這一次能夠反罷成功，林思銘也特別細數曾幫他站台的幾位市長與立委，還有民眾黨立委與新竹市長高虹安，感謝他們的支持與幫忙。

林思銘表示，惡罷已經落幕，希望國家能夠走向正軌，希望賴政府能夠看到人民已經對他投下不信任票，要趕快做對的事，為國家、為人民來做事，不要再胡搞瞎搞亂搞。而未來也會在立法院內持續堅持藍白合作的路線，加大監督力道。

林思銘表示，台灣這塊土地大家一定要團結一致，有什麼事情大家好好坐下來談，而不是把我們視為「雜質」，這種「雜質」說是非常不當的，尤其搞這個大罷免，全台的人民已經讓賴清德看到人民的意志，賴清德應該要尊重人民的意志。

另外，林思銘也針對核三公投表示，所謂的核三延役的問題，不管這一次的公投有沒有過關，我們都要呼籲賴清德總統，要看到人民的意志，要尊重民意，這個國家是人民作主，不是民進黨作主，希望賴政府不要再胡搞亂搞瞎搞。

國民黨新竹縣立委林思銘順利通過罷免挑戰，在發表感言結束後，前往地方服務處感謝工作人員。記者杜建重／攝影
國民黨新竹縣立委林思銘（左二）順利通過罷免挑戰。林思銘在開票告一段落後來到縣黨部，感謝工作人員與支持者。記者杜建重／攝影
