罷免開票結果／藍委7:0痛擊民進黨 柯志恩點名賴總統：欠人民道歉

823罷免投票結果公布，被罷藍委全部過關，立委柯志恩表示，民進黨發動兩次大罷免，結果都以「全軍覆沒」收場，再次痛擊賴清德總統主導的民主鬧劇，從「25：0」到「7：0」，這就是賴清德口中的「更大民主」嗎？荒謬鬧劇但願就此落幕，但賴總統還欠台灣人民一個道歉！

立委柯志恩表示，民進黨發動兩次大罷免，結果都以「全軍覆沒」收場。賴清德的偏執與傲慢、對民意的輕蔑，讓他所主導的這場「民主鬧劇」，最終由人民再一次痛擊及完封。

此外，柯也感謝台灣人民的智慧，沒有被謊言與網軍操弄，另感謝台灣人民的清醒，用行動守住民主。感謝台灣人民，再一次告訴執政者，「你可以傲慢，但人民永遠比你更清醒」。

柯說，人民期盼的政府，是以民為本、展現廉能治理，並推出福國利民的政策。安居樂業是台灣人最卑微的請求。然而民進黨卻一再耍廢擺爛、無能治理，甚至大搞鬥爭與仇恨撕裂，讓社會不得安寧，才會招來民意的大反撲。希望賴政府切記人民的鞭策、痛改前非，回到治理正軌，否則將來必遭人民更嚴厲的懲罰。