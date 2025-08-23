罷免開票結果／大罷免被人民完封 高金素梅：反罷後「反賣台」登場

今日大罷免完全落幕，31名藍委無一被罷免。無黨籍立委高金素梅說，「完封大惡罷之後，『反賣台』登場」；針對有媒體披露美台關稅談判，我方恐再加碼投資美國，令她直呼，美國勒索的金額是台灣三代人的家底，這一定要「公民複決」。

高金素梅表示，今天大罷免被人民完封，她只能高興一天。行政院長卓榮泰25日將到立法院報告「台美關稅談判進程及影響」並接受質詢。

高金素梅表示，台美談判，執政團隊至今始終蓋牌。今天早上，「風傳媒」發了一篇獨家新聞，公布台美談判的結果。她說，對美投資四年2500億美元，對美採購四年1300億美元，十年內再加1700億美元。採購加上投資為5500億，當中3800億四年內執行完畢，1700億十年內執行完畢。美國視為貿易障礙的項目，台灣全面棄守。

高金素梅指出，四小時後，行政院出面否認這則「獨家新聞」，但是根據美國與日、韓協議結果來推測。風傳媒的獨家，雖不中亦不遠矣。

高金素梅強調，美國勒索的金額是台灣三代人的家底，三代人的辛勞成果要奉送美國，這一定要「公民複決」通過。否則，就是賣台。