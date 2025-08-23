快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

罷免開票結果／大罷免被人民完封 高金素梅：反罷後「反賣台」登場

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
無黨籍原民立委高金素梅。圖／聯合報資料照片
無黨籍原民立委高金素梅。圖／聯合報資料照片

開票直播

今日大罷免完全落幕，31名藍委無一被罷免。無黨籍立委高金素梅說，「完封大惡罷之後，『反賣台』登場」；針對有媒體披露美台關稅談判，我方恐再加碼投資美國，令她直呼，美國勒索的金額是台灣三代人的家底，這一定要「公民複決」。

高金素梅表示，今天大罷免被人民完封，她只能高興一天。行政院卓榮泰25日將到立法院報告「台美關稅談判進程及影響」並接受質詢。

高金素梅表示，台美談判，執政團隊至今始終蓋牌。今天早上，「風傳媒」發了一篇獨家新聞，公布台美談判的結果。她說，對美投資四年2500億美元，對美採購四年1300億美元，十年內再加1700億美元。採購加上投資為5500億，當中3800億四年內執行完畢，1700億十年內執行完畢。美國視為貿易障礙的項目，台灣全面棄守。

高金素梅指出，四小時後，行政院出面否認這則「獨家新聞」，但是根據美國與日、韓協議結果來推測。風傳媒的獨家，雖不中亦不遠矣。

高金素梅強調，美國勒索的金額是台灣三代人的家底，三代人的辛勞成果要奉送美國，這一定要「公民複決」通過。否則，就是賣台。

罷免 美國 行政院 卓榮泰 高金素梅

延伸閱讀

藍白民代高雄同批能源政策錯誤 「砍樹、種電培養一堆綠友友」

千百惠嫁到北京30餘年「未能返鄉」　黃安曝台灣當局刁難成遺憾

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

徐乃麟拍瓊瑤戲死背台詞 和高金素梅談愛嫩樣曝光網震驚

相關新聞

不斷更新／823罷免併公投開票看過來！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

726首波罷免25人全部安全下莊，首波罷免失利後，民進黨定調全黨和公民團體繼續奮戰823。藍綠白三方續拚823罷免，藍營成功複製726戰果再度7仙過海...

【即時短評】32比0到0比32 綠軍大潰敗 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

兩波大罷免大海嘯不是沒來，來了。不過不是朝賴清德總統兼黨主席、行政院長卓榮泰、立院黨團總召柯建銘「預報路線」方向撲去，而是朝自己而來，重創府院立院三巨頭...

罷免開票結果／被問對罷免看法？柯建銘現身竹縣黨部 低調回應「問鄭朝方」

今天是核三延役公投及第二波大罷免投票日，民進黨立院總召柯建銘突然現身新竹縣民進黨黨部，待了近一個小時左右，隨後不發一語離...

【即時短評】林思銘拿下近7成不同意票 挺進下屆縣長關鍵在這

823新竹縣第二選區立委林思銘成功守住席次，最終同意票3萬3813票、不同意票7萬6239票，不同意票占近7成。這場罷免...

罷免開票結果／馬文君罷免未通過 罷團喊：不是結束而是開始

南投立委馬文君罷免案不通過，罷免團體「ALL罷馬」謝謝勇敢的同意罷免票，罷馬領銜人曾郁凱表示，大罷免展現的是公民對現狀的...

提五大呼籲 朱立倫：大罷免結果是人民對執政傲慢最響亮的警鐘

大罷免32：0完封，國民黨主席朱立倫今宣布盼順利交棒台中市長盧秀燕。朱立倫表示，今天的結果，是人民對執政傲慢最響亮的警鐘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。