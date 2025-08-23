快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

罷免開票結果／「罷免沒有贏家」羅明才反罷成功 嘆壓力大暴瘦4公斤

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立委羅明才（中）自曝瘦了4公斤，並表示這場選戰沒有贏家，受苦的是人民。記者張策／攝影
新北市立委羅明才（中）自曝瘦了4公斤，並表示這場選戰沒有贏家，受苦的是人民。記者張策／攝影

開票直播

新北市立委羅明才罷免案仍持續開票中，晚間6時許，不同意罷免票數暫以7萬4940票領先，同意罷免票數為3萬8273票，未達罷免門檻7萬4913票，羅明才自行宣布不通過，最終結果仍待中選會公告。面對初步結果，羅明才坦言這段期間「壓力很大，瘦了4公斤」，也強調「這場選舉沒有贏家，最大的苦主是人民。」

開票活動在羅明才新店服務處進行，支持者陸續聚集關注開票進展。新北市副市長劉和然、新北市議員黃心華及國民黨新北市黨部主委黃志雄也到場，展現藍營團結陣線。隨著開票過程持續推進，服務處內不時傳出鼓掌與歡呼聲，支持者臉上也漸露笑容，場面熱絡。

羅明才表示，這次罷免案如同人生中的一次意外考驗，過去從國大代表、八屆立委，選舉皆一路順風順水，卻在這次意外「感覺特別緊張」，除了頭髮變得蓬亂、體重下降，也經歷了前所未有的孤獨與無助。他說，選舉期間無對手、無照片，彷彿在與空氣作戰，「一個人的武林真的很寂寞」。

羅明才強調，823這一天不該只是政治鬥爭的句點，更應成為團結的起點。他痛批罷免行動是「無差別的政治追殺」，花費高達十多億元的社會成本，「總統府沒錢買衛生紙，卻搞罷免這場戲碼，對得起人民嗎？」他呼籲政治人物應回歸理性，不再消耗民脂民膏，「不要再搞政治惡鬥」。

面對支持者力挺，羅明才逐一點名感謝各方相挺，包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、民眾黨主席黃國昌，以及多位藍營民代。他強調，新店、深坑、石碇、坪林、烏來地區都展現壓倒性支持，「這是鄉親的疼惜，是對未來的期待，也是地方團結的力量」。

未來施政方面，他也承諾將加速推動各項政見，包括還稅於民、強化新店地區雙語教育資源、興建大型國民運動中心、補足坪林地區公共建設與觀光配套、以及推動深坑輕軌等。「希望未來有一天，來到新店，能像走進101一樣便利現代。」

最後，羅明才表示，經歷這場高壓選戰後，更加珍惜人民的支持，也感受到同黨同志之間的溫暖與陪伴，「反罷三部曲的最後一首，就是感恩的心」。

新北市國民黨黨部主委黃志雄（右）現身力挺新北市立委羅明才（左）。記者張策／攝影
新北市國民黨黨部主委黃志雄（右）現身力挺新北市立委羅明才（左）。記者張策／攝影
新北市副市長劉和然（右二）、新北市議員黃心華（左二）今也到場力挺。記者張策／攝影
新北市副市長劉和然（右二）、新北市議員黃心華（左二）今也到場力挺。記者張策／攝影

