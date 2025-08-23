快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

罷免開票結果／自行宣布「罷免不通過」 顏寬恒籲賴政府：醒一醒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
藍委顏寬恒（右二）剛剛宣布，顏寬恒罷免案不通過。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區國民黨立委顏寬恒罷免案，顏寬恒剛剛宣布罷免案不通過，開票結果依中選會為準。顏寬恒說，民眾反對賴政府專制、雙標，呼籲執政黨醒一醒，該停下腳步來拚經濟，顧民生，帶領國人走向嶄新、讓產業能進步發展的道路。

根據中選會的資料顯示，台中市第二選區（中二）2024年立委選舉，選舉人數30萬2779人，25%是7萬5695票。

顏寬恒團隊今天下午4時在沙鹿服務處開票，根據顏寬恒團隊開票結果，不同意罷免票一路領先，到了下午5時，領先超過3萬2525票。隨後，顏寬恒父親顏清標到場，在媒體包圍下，進入服務處內。

顏寬恒在下午5時15分，在顏清標、其妹台中市副議長顏莉敏、國民黨台中市議會黨團書記長李中等人陪同下，自行宣布，顏寬恒罷免案不通過。

顏寬恒說，全國選民在726用選票重重告訴賴清德總統、執政黨，要求馬上停止大惡罷，但賴總統並沒有聽勸，還要求全體民進黨工職要協助罷團要完成823大惡罷，他感謝所有在關鍵時刻願意投下不同意罷免票的朋友。

顏寬恒指出，因為大家已經看不下去執政黨荒廢國政，專制雙標這副嘴臉，尤其台灣正面臨著美國高關稅的經濟危機，但是在對外談判代表竟談出了20%還要往上加的關稅，讓台灣的企業、產業陷入非常大的危機，沒有辦法停止消弭這些外患，還在國內製造內憂、人民對立，用罷免來撕裂族群，用大罷免讓國會變一言堂，只能聽民進黨。

顏寬恒強調，感謝鄉親投票讓民進黨知道民眾的聲音，民眾反對賴政府專制、雙標，呼籲執政黨醒一醒，該停下腳步來拚經濟，顧民生，帶領國人走向嶄新、讓產業能進步發展的道路，他更期待未來內閣改組，是一個可以讓國人期待、相信的領導團隊。

顏寬恒認為，這次823大罷免大失敗，賴政府該負責就要負責，這次的大罷免大失敗就是要告訴執政黨，你已經掌握行政、司法、考試、監察權，卻要連為民眾發聲的立院也想要干涉和控制，這是民眾無法忍受，所以拿出總統該有的態度，內閣改組人事，拿出態度。面對美國高關稅險峻環境，台灣企業受重創，盼總統站出來，拿出態度走在第一線，協助產業度難關。

顏寬恒父親顏清標今天下午5時到場，在媒體包圍下，進入服務處內。記者趙容萱／攝影
藍委顏寬恒剛剛宣布，顏寬恒罷免案不通過。記者趙容萱／攝影
罷免 顏寬恒 台中市 民進黨 國民黨 顏清標

