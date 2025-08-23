罷免開票結果／自行宣布「罷免不通過」 顏寬恒籲賴政府：醒一醒

台中市第二選區國民黨立委顏寬恒罷免案，顏寬恒剛剛宣布罷免案不通過，開票結果依中選會為準。顏寬恒說，民眾反對賴政府專制、雙標，呼籲執政黨醒一醒，該停下腳步來拚經濟，顧民生，帶領國人走向嶄新、讓產業能進步發展的道路。

根據中選會的資料顯示，台中市第二選區（中二）2024年立委選舉，選舉人數30萬2779人，25%是7萬5695票。

顏寬恒團隊今天下午4時在沙鹿服務處開票，根據顏寬恒團隊開票結果，不同意罷免票一路領先，到了下午5時，領先超過3萬2525票。隨後，顏寬恒父親顏清標到場，在媒體包圍下，進入服務處內。

顏寬恒在下午5時15分，在顏清標、其妹台中市副議長顏莉敏、國民黨台中市議會黨團書記長李中等人陪同下，自行宣布，顏寬恒罷免案不通過。

顏寬恒說，全國選民在726用選票重重告訴賴清德總統、執政黨，要求馬上停止大惡罷，但賴總統並沒有聽勸，還要求全體民進黨工職要協助罷團要完成823大惡罷，他感謝所有在關鍵時刻願意投下不同意罷免票的朋友。

顏寬恒指出，因為大家已經看不下去執政黨荒廢國政，專制雙標這副嘴臉，尤其台灣正面臨著美國高關稅的經濟危機，但是在對外談判代表竟談出了20%還要往上加的關稅，讓台灣的企業、產業陷入非常大的危機，沒有辦法停止消弭這些外患，還在國內製造內憂、人民對立，用罷免來撕裂族群，用大罷免讓國會變一言堂，只能聽民進黨。

顏寬恒強調，感謝鄉親投票讓民進黨知道民眾的聲音，民眾反對賴政府專制、雙標，呼籲執政黨醒一醒，該停下腳步來拚經濟，顧民生，帶領國人走向嶄新、讓產業能進步發展的道路，他更期待未來內閣改組，是一個可以讓國人期待、相信的領導團隊。