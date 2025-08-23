罷免開票結果／罷免羅明才失敗 罷團：人民有需要會再挺身

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
拔羅波團隊發表談話。記者葉德正／攝影
開票直播

823罷免投票結束，國民黨立委羅明才宣布罷免失敗，拔羅波稍早受訪表示，這次公民團體學到非常多，結果他們接受，也期待羅明才委員剩下任期的表現，這個運動不會結束，公民團體會持續在這裡，新店民眾有需要會再次挺身而出。

罷團發言人琪琪表示，他們推動罷免活動，一直沒有以結果來定奪成敗，他們目的就是希望在藍營執政這麼多年的地方造成一些改變，也認為新店有改變的潛力。

琪琪說，公民團體學到非常多，他們經歷非常多事情，對新店民眾對他們的支持，他們都看在眼裡，也收藏在心裡。

琪琪指出，他們不會用競賽角度方式評論公民運動，他們不是要跟誰比賽、跟誰較勁，他們要的是正常國會、民主國家制度，「國民黨立委有沒有真的贏得民心，公道自在人心」。

琪琪也說，對於結果他們欣然接受，但這個運動不會結束，公民團體會持續存在這個地區，新店民眾有需要，會再次挺身而出，希望國民黨能以更同理角度看人民對國家期待，而不是用政黨利益或地方勢力，來跟公民團體計較，希望他能把握最後兩年任期，讓新店民眾看到他對未來的規畫。

拔羅波團隊感謝民眾的支持。記者葉德正／攝影
拔羅波團隊感謝民眾的支持。記者葉德正／攝影

罷免 羅明才

