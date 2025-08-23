罷免開票結果／罷免藍委31:0完封 洪孟楷：仇恨戰勝不了愛與幽默
7名國民黨立委罷免案，全數未通過，加上726罷免結果，31名藍委均未被罷免。國民黨立委洪孟楷說，罷免抹黑從頭到尾就是謊言與仇恨的產物。謠言終究敵不過人民的理性，仇恨也絕對敵不過愛與幽默的力量。
針對今日罷免結果，洪孟楷說，31比0，人民用選票堅定告訴賴政府「民主」的真諦，政府也該誠摯向人民道歉。
洪孟楷表示，8月23日第二波罷免投票，7名委員全數過關，比例差距懸殊，形成31比0的完封勝。這清楚展現人民拒絕政治鬥爭的智慧與意志，這是人民的勝利。政府在這段時間耗費龐大資源，挑起社會對立，真的應該向全體國人誠摯道歉。
洪孟楷指出，從1月到現在，將近3分之2的媒體版面與政府動員，都被大罷免綁架，真正該被重視的關稅、打詐、經濟等議題反而持續被邊緣化。社會不能再空轉，內閣改組必須立即啟動，才對得起人民兩次投票的結果決定。
洪孟楷強調，726至今，台灣沒有被賣出、沒有任何人器官被割，證明這些罷免抹黑從頭到尾就是謊言與仇恨的產物。謠言終究敵不過人民的理性，仇恨也絕對敵不過愛與幽默的力量。
洪孟楷總結，「我們也會永遠記得，31比0，不是任何政黨的勝利，而是人民的勝利。人民再一次用智慧定義了『民主』。在人民面前，我們都應謙卑，政府更責無旁貸，應誠摯傾聽民意、向國人道歉。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言