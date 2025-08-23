罷免開票結果／罷免藍委31:0完封 洪孟楷：仇恨戰勝不了愛與幽默

7名國民黨立委罷免案，全數未通過，加上726罷免結果，31名藍委均未被罷免。國民黨立委洪孟楷說，罷免抹黑從頭到尾就是謊言與仇恨的產物。謠言終究敵不過人民的理性，仇恨也絕對敵不過愛與幽默的力量。

針對今日罷免結果，洪孟楷說，31比0，人民用選票堅定告訴賴政府「民主」的真諦，政府也該誠摯向人民道歉。

洪孟楷表示，8月23日第二波罷免投票，7名委員全數過關，比例差距懸殊，形成31比0的完封勝。這清楚展現人民拒絕政治鬥爭的智慧與意志，這是人民的勝利。政府在這段時間耗費龐大資源，挑起社會對立，真的應該向全體國人誠摯道歉。

洪孟楷指出，從1月到現在，將近3分之2的媒體版面與政府動員，都被大罷免綁架，真正該被重視的關稅、打詐、經濟等議題反而持續被邊緣化。社會不能再空轉，內閣改組必須立即啟動，才對得起人民兩次投票的結果決定。

洪孟楷強調，726至今，台灣沒有被賣出、沒有任何人器官被割，證明這些罷免抹黑從頭到尾就是謊言與仇恨的產物。謠言終究敵不過人民的理性，仇恨也絕對敵不過愛與幽默的力量。

洪孟楷總結，「我們也會永遠記得，31比0，不是任何政黨的勝利，而是人民的勝利。人民再一次用智慧定義了『民主』。在人民面前，我們都應謙卑，政府更責無旁貸，應誠摯傾聽民意、向國人道歉。」