罷免開票結果／守住席位！楊瓊瓔嘆這一年充滿撕裂「民進黨要傾聽民意」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
楊瓊瓔（左三）自行宣布罷免不通過，感謝所有鄉親、團隊的支持，也表示有看到投下同意票的不滿與鞭策。記者陳敬丰／攝影
楊瓊瓔（左三）自行宣布罷免不通過，感謝所有鄉親、團隊的支持，也表示有看到投下同意票的不滿與鞭策。記者陳敬丰／攝影

罷免塵埃落定，台中第三選區藍委楊瓊瓔的不同意罷免票大幅領先同意票，稍早自行宣布罷免不通過。她感謝所有支持者與團隊，也嘆台灣這一年充滿撕裂與仇恨，民進黨政府應該要傾聽民意，盡速回歸治理的正軌，小小國家承受不了內鬥與內耗。

楊瓊瓔說，首先要感謝鄉親支持，她會一本初衷繼續努力，感謝所有參與投票的鄉親，用民主精神共同書寫歷史。對投下不同意的鄉親，她珍惜支持者的肯定，會更努力回報地方，也會更嚴格審慎監督政府；對投下同意的公民，她也聽到了不滿與鞭策，是未來努力前進的動力。

楊瓊瓔感嘆，台灣這一年來，社會充滿撕裂、仇恨、抹黑、抹紅，這不是人民要的，再次請民進黨政府傾聽民意，盡速回歸治理正軌；台灣是美麗的寶島，是個多山的國家，但小小的國家承受不了繼續內鬥內耗，未來還要面對高關稅壓力與產業危機。

談及心情，楊瓊瓔表示自己早上推著輪椅，陪父母投票，這段時間感受到潭雅神后鄉親們的熱情，昨天掃街有鄉親看到直播，甚至追著路線跑了半小時；她會將這份感動與感恩化為動力繼續打拚，爭取更多資源建設台中。

楊瓊瓔也透露，剛剛分別和國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕通過電話。朱告訴她，撐過大罷免就像做過斷軌的雲霄飛車，現在已經什麼都不怕了；盧則語帶沙啞，前幾天車掃一口氣講了2個小時。楊也提到立法院長韓國瑜在雨天沒穿雨衣都要協助車掃，「困難當中所有同仁革命情感緊密連在一起」。

楊瓊瓔（左二）感嘆，台灣這一年充滿撕裂與仇恨，民進黨政府應該要傾聽民意，盡速回歸治理的正軌。記者陳敬丰／攝影
楊瓊瓔（左二）感嘆，台灣這一年充滿撕裂與仇恨，民進黨政府應該要傾聽民意，盡速回歸治理的正軌。記者陳敬丰／攝影
楊瓊瓔（前排中）與父母一同感謝鄉親肯定。記者陳敬丰／攝影
楊瓊瓔（前排中）與父母一同感謝鄉親肯定。記者陳敬丰／攝影

