罷免開票結果／「31:0」藍委全挺過 李彥秀：台灣人盼強力在野防執政濫權

今為「核三延役」公投、7名國民黨立委罷免案投開票日，目前7名國民黨立委罷免案的不同意票大於同意票；核三公投同意票雖未達500萬票門檻，但同意票數倍於不同意票。如今日藍委罷免案未通過，加上726罷免結果，即31名藍委罷免均未通過。國民黨立委李彥秀說，31比0的罷免結果代表台灣人民盼強力監督的在野力量，防執政黨濫權，而公投與選舉脫勾，失去直接民主的意義。

針對罷免結果，李彥秀說，民主政治就是民意政治，不論是執政者或是在野黨都應該對最新民意謙卑與傾聽。31比0的罷免結果，代表台灣人民希望一個強力監督的在野力量，防止執政黨濫權，為人民看緊荷包、守護民主。過去一年多，正是台灣發展轉型的關鍵時刻，國際上，面對地緣政治日益嚴峻、川普政府高關稅政策以及後續「232條款」調查報告對晶片及ICT產業的巨大衝擊，民進黨顯然輕忽了台灣產業與人民的需求，而將精神都用在政治鬥爭與大罷免，心心念念的都還是「權力」，希望「大罷免大成功」企圖翻轉國會，鞏固權力達到完全執政的目的。

李彥秀表示，對黨內何嘗不是如此，過去「百花爭鳴」民主進步價值不復存在，「非我派系，其心必誅」，意見不同者都是雜質，都是背骨。即使726罷免失敗，仍在第一時間切割，將罷免失敗的主因歸咎於「普發現金10000元」，結果823人民再次用選票告訴民進黨劃錯重點；不到三成的施政滿意度，僅有35%民眾對未來執政有信心，才是民意最直接的裁判。

「大罷免大失敗」並不代表結束，如果執政的民進黨不能記取教訓，痛定思痛，2026與2028恐怕不會有「鐘擺效應」，而是「骨牌效應」與「政治海嘯」的開始。

李彥秀指出，國民黨保住國會第一大黨的位子，在野陣營保持立院穩定的多數，更要謙卑面對最新民意，「大罷免大失敗」是民意對在野陣營更多的期許與期待，提出更多福國利民的政策，導正更多執政的荒誕與缺失，才能取得民眾的信任，將台灣的未來交給國民黨，交給在野陣營。

李彥秀談到公投結果，表示雖然同意核三延役票數倍數於不同意，共有400萬的同意票，最終卻因同意票數未能達到罷免門檻而失敗。這當然與公投制度設計有直接關係，公投與選舉脫勾，不僅增加選務與經費負擔，更失去直接民主的意義；綠營側翼在網路與地方放耳語「即使通過核三也不會重啟」，也在最後階段影響民眾的投票意願。

李彥秀表示，核三延役公投從來就不是單純的延役公投，而是對於台灣錯誤能源政策的反思。民調顯示，65%民意支持核三延役，公投結果「贊成票」倍數於「不同意」就是民意對於台灣能源政策最直接的表達，最深刻的擔憂。台灣要發展AI產業，台灣要建立亞太算力中心，台灣要提供民生充足電力需求，台灣要強化非常時期的能源韌性，絕對不能將核電排除在能源政策之外。

李彥秀說，核電是穩定的基載電力，以核養綠是穩健的發展策略，執政黨只敢保證2032不缺電，請問，有哪一個跨國公司、哪一個國際企業敢將投資放在只能保證六年不缺電的地方？民進黨作為執政黨，當然要為能源政策負起完全的義務，賴清德作為總統，當然要為穩定的能源供應負起完全的責任。

李彥秀總結，從國際、兩岸、經濟、產業、內政到能源政策，執政黨要換的恐怕不僅僅是有爭議的閣員，而是被意識形態綁架的大腦，被權力慾望綁架的作為；最新民意對執政黨的警告，對在野陣營的期待，是所有政治人物都應該謙卑傾聽的。