快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

罷免開票結果／林思銘罷免不通過 綠黨部主委鄭朝方：這是民主過程

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
針對林思銘成功守住立委席次，鄭朝方表示，雖然結果已定，但期許由竹二選區選出的立委，能重視竹北市及其他鄉鎮地方建設經費。記者郭政芬／攝影
針對林思銘成功守住立委席次，鄭朝方表示，雖然結果已定，但期許由竹二選區選出的立委，能重視竹北市及其他鄉鎮地方建設經費。記者郭政芬／攝影

開票直播

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，國民黨籍新竹縣立委林思銘傍晚5時許自行宣布罷免案不通過，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，不管結果如何，這是一場民主過程，透過公民行動，希望帶來更多社會溝通與互相理解，而不是裂解。

他強調，選舉和罷免已經結束，未來不論在新竹或全台各地，都希望更加團結，共同面對未來挑戰。各政黨應坐下來討論，尤其是新竹縣立委，期待未來在中央能夠為我們爭取更多的經費，發展地方建設，這是市民和縣民所給予的付託。

針對林思銘成功守住立委席次，他表示，雖然結果已定，但期許由竹二選區選出的立委，能重視竹北市及其他鄉鎮地方建設經費，畢竟竹縣的竹二選區有很多地方建設需要中央支應，在財劃法的框架下，某種程度中央能夠幫助地方的資源減少，所以更需要強而有力的立委，來為地方爭取。

罷免 林思銘 鄭朝方

延伸閱讀

罷免即時開票／竹縣投票率估45％！罷免不同意票領先 柯建銘突現身黨部

影／竹二罷免林思銘案領銜人：今天投票心情很平靜

影／罷免投票日 林思銘與妻一早投票：好天氣助投票率破5成

藍白合力挺林思銘 呼籲新竹823展現團結守護民主

相關新聞

不斷更新／823罷免併公投開票看過來！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

726首波罷免25人全部安全下莊，首波罷免失利後，民進黨定調全黨和公民團體繼續奮戰823。藍綠白三方續拚823罷免，藍營成功複製726戰果再度7仙過海...

【即時短評】32比0到0比32 綠軍大潰敗 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

兩波大罷免大海嘯不是沒來，來了。不過不是朝賴清德總統兼黨主席、行政院長卓榮泰、立院黨團總召柯建銘「預報路線」方向撲去，而是朝自己而來，重創府院立院三巨頭...

罷免開票結果／被問對罷免看法？柯建銘現身竹縣黨部 低調回應「問鄭朝方」

今天是核三延役公投及第二波大罷免投票日，民進黨立院總召柯建銘突然現身新竹縣民進黨黨部，待了近一個小時左右，隨後不發一語離...

【即時短評】林思銘拿下近7成不同意票 挺進下屆縣長關鍵在這

823新竹縣第二選區立委林思銘成功守住席次，最終同意票3萬3813票、不同意票7萬6239票，不同意票占近7成。這場罷免...

罷免開票結果／馬文君罷免未通過 罷團喊：不是結束而是開始

南投立委馬文君罷免案不通過，罷免團體「ALL罷馬」謝謝勇敢的同意罷免票，罷馬領銜人曾郁凱表示，大罷免展現的是公民對現狀的...

提五大呼籲 朱立倫：大罷免結果是人民對執政傲慢最響亮的警鐘

大罷免32：0完封，國民黨主席朱立倫今宣布盼順利交棒台中市長盧秀燕。朱立倫表示，今天的結果，是人民對執政傲慢最響亮的警鐘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。