罷免開票結果／林思銘罷免不通過 綠黨部主委鄭朝方：這是民主過程

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，國民黨籍新竹縣立委林思銘傍晚5時許自行宣布罷免案不通過，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，不管結果如何，這是一場民主過程，透過公民行動，希望帶來更多社會溝通與互相理解，而不是裂解。

他強調，選舉和罷免已經結束，未來不論在新竹或全台各地，都希望更加團結，共同面對未來挑戰。各政黨應坐下來討論，尤其是新竹縣立委，期待未來在中央能夠為我們爭取更多的經費，發展地方建設，這是市民和縣民所給予的付託。

針對林思銘成功守住立委席次，他表示，雖然結果已定，但期許由竹二選區選出的立委，能重視竹北市及其他鄉鎮地方建設經費，畢竟竹縣的竹二選區有很多地方建設需要中央支應，在財劃法的框架下，某種程度中央能夠幫助地方的資源減少，所以更需要強而有力的立委，來為地方爭取。