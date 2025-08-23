快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

罷免開票結果／罷免江啟臣不通過 領銜人廖芝晏：公民力量有展現

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
罷團領銜人廖芝晏表示，雖然結果不如預期，謝謝大家努力，卻可讓大家聽見公民的聲音。圖／廖芝晏提供
發起罷免國民黨立法院副院長江啟臣案不通過，罷團領銜人廖芝晏今天傍晚表示，這次的選舉結果，雖然沒有達成他們的目標，但並不代表大家堅持的信念是錯的。正因為我們相信並守護台灣的民主自由，所以選擇站出來罷免。

廖芝晏表示，因為我們相信憲政民主的價值，所以選擇行使憲法賦予我們的權利；她感謝所有志工夥伴的努力，雖然結果沒有達到我們的目標，但這段時間，我們用行動表達了自己的心聲，也喚醒了社會的關注。這些努力沒有白費。過去很少在地方出現的江立委，因為這場罷免，在最後一個月終於開始頻繁露面。這就是公民力量的展現。

她說今天也要向江立委呼籲，或許我們是少數，但我們的聲音請不要被忽視，我們期待你未來能像這一個月一樣，真正投入地方，把豐原、山城當成你最重要的責任，不要總是「坐這山望那山」。如果你想要更大的舞台，請先把這裡的工作做好。豐原與山城正在面臨人口外流、人口老化的嚴峻挑戰，這些才是你必須優先解決的問題。

罷團領銜人廖芝晏表示，雖然結果不如預期，謝謝大家努力，卻可讓大家聽見公民的聲音，罷團志工對結果感到傷心。圖／廖芝晏提供
