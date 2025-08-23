快訊

不斷更新／823即時開票結果…楊瓊瓔、游顥等5人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

罷免即時開票／藍委「不同意票大幅領先」 朱立倫18時31分發表談話

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
726首波大罷免投票結果出爐，黨主席朱立倫（左四）與北市五位立委在中央黨部發表談話。圖／本報資料照（記者余承翰／攝影）
823第二波罷免案陸續開票中，7席國民黨立委的不同意罷免票數皆大幅領先。國民黨主席朱立倫今晚6時31分將於中央黨部發表談話，是否會順勢宣布交棒，備受矚目。

大罷免態勢大致底定，7名藍委陸續自行宣布罷免不通過。國民黨稍早發出採訪通知，朱立倫將於6時31分發表談話，象徵國民黨31：0，全數挺過大罷免。

朱立倫日前表示，823大家一定要拚到底、全力以赴，這是重要的任務；對他個人，這也是能順利交棒、放心交棒非常重要的戰役。原先726首波大罷免結果，考量勝選氛圍以及後續還有823戰役，朱陣營延後宣布交棒，稍晚是否將表達「全力支持下屆黨主席團結大家庭」，引發關注。

不斷更新／823罷免併公投開票看過來！羅明才、游顥等6人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

726首波罷免25人全部安全下莊，首波罷免失利後，民進黨定調全黨和公民團體繼續奮戰823。藍綠白三方續拚823罷免，究竟藍營能否複製726戰果再度7仙過海，或是綠營...

罷免開票結果／不同意票一路領先！ 顏寬恒自行宣布：罷免「不通過」

台中市第二選區國民黨立委顏寬恒罷免案，今下午4時在沙鹿服務處開票，顏寬恒剛剛宣布，顏寬恒罷免案不通過，開票結果依中選會為...

罷免開票結果／不同意票一面倒輾壓 馬文君自行宣布「罷免不通過」

南投第一選區立委馬文君罷免案今天投開票，從下午4時開票後，馬文君在轄內投開票所的不同意罷免票一路領先，甚至以極大差距輾壓...

罷免開票結果／守住席位！林思銘宣布「罷免不通過」：族群不要再對立

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，目前二選區已經5個投開票所開票完成，不同意票為6萬2546票，同意票為2萬8092...

國民黨31：0挺過大罷免 朱立倫18時31分發表談話

罷免、核三公投結果將揭曉！賴總統19時10分親上火線發表談話

七位立委罷免案及核三重啟公投今晚結果揭曉，目前仍在開票中。有別於7月26日首播大罷免結果出爐，賴清德總統透過臉書回應；針...

