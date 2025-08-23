罷免即時開票／藍委「不同意票大幅領先」 朱立倫18時31分發表談話

823第二波罷免案陸續開票中，7席國民黨立委的不同意罷免票數皆大幅領先。國民黨主席朱立倫今晚6時31分將於中央黨部發表談話，是否會順勢宣布交棒，備受矚目。

大罷免態勢大致底定，7名藍委陸續自行宣布罷免不通過。國民黨稍早發出採訪通知，朱立倫將於6時31分發表談話，象徵國民黨31：0，全數挺過大罷免。

朱立倫日前表示，823大家一定要拚到底、全力以赴，這是重要的任務；對他個人，這也是能順利交棒、放心交棒非常重要的戰役。原先726首波大罷免結果，考量勝選氛圍以及後續還有823戰役，朱陣營延後宣布交棒，稍晚是否將表達「全力支持下屆黨主席團結大家庭」，引發關注。